Droogte zorgt voor grote verliezen in West-Vlaamse landbouwsector: “Meer nodig dan enkel captatieverbod”

De droogte en bijgevolg lage grondwaterstanden en debieten zorgen in West-Vlaanderen voor grote verliezen in de landbouwsector. Dat zegt het Algemeen Boerensyndicaat vrijdag naar aanleiding van het meest recente toestandsrapport van de Vlaamse Milieumaatschappij. Daaruit blijkt dat er in de provincie historisch lage debieten zijn gemeten. De provincie is zwaar getroffen door de droogte.

De grondwaterstanden en debieten in West-Vlaamse waterlopen zijn er slecht aan toe. Dat heeft een grote impact op de landbouw in de provincie, waar in grote mate aan groenteteelt wordt gedaan. “Die sector is heel zwaar getroffen, want groenten zijn dure vruchten. Landbouwers rekenen op een redelijk rendement om uit de kosten te geraken. De verliezen hebben dus meteen een grote impact in West Vlaanderen”, zegt Guy Depraetere van het Algemeen Boerensyndicaat (ABS).

Verbrande boontjes

Voor sommige gewassen krijgen landbouwers te maken voor verliezen van 20 à 25 procent. “Boontjes krijgen het moeilijk. Ze moeten zich nu ontwikkelen, maar ze verbranden door de zon. Dit is catastrofaal voor de diepvriesboontjes. Er zijn percelen waar niets zal kunnen worden geoogst”, zegt Danny Metsu, voorzitter van ABS Ieper en zelf ook groenteboer. In de spruitjesteelt worden eveneens verliezen van rond de 20 procent verwacht. Bij de vroege aardappelrassen wordt een opbrengstverlies van 40 tot 50 procent verwacht.

De landbouwers pleiten daarom opnieuw voor structurele maatregelen tegen de droogte. “Er moeten meer alternatieven zijn dan een captatieverbod. Als deze situatie verder doorgaat, wordt de situatie enkel erger.”

Probleem met vergunningen

De provincie West-Vlaanderen startte in 2019 wel met een project om samen te werken met de private sector en landbouwers om waterbuffers aan te leggen. “Tot nu toe is daar één project in afgerond. Er zijn dossiers die al drie jaar openliggen zonder dat er schot in de zaak komt. Het probleem? Vergunningen. Ik krijg als landbouwer een vergunning om een put te graven voor waterbuffering, maar ik krijg geen vergunning om de aarde uit die put weg te voeren. De wil bij de landbouwers is er dus zeker, maar er is een stelselmatige onwil om vergunningen te verlenen waardoor die bekkens er niet komen”, zegt Metsu.

Lege vriezers

De problemen in de landbouwsector, zorgen automatisch ook voor problemen in de sector van diepvriesgroenten. “Dit jaar zullen volgens die bedrijven de diepvriezen nog niet halfvol zitten met diepvriesgroenten. De energieprijzen zullen enkel stijgen, maar de prijs voor het product bij de boer gaat niet omhoog”, besluit Metsu van ABS.