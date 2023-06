Dringende nivelleringswerken op het strand van Knokke-Heist door aanhoudende wind en droogte

Door de aanhoudende noorderwind en de droogte moet het strand van Knokke-Heist opnieuw grondig genivelleerd worden.

Vanaf maandag 5 juni start de dienst Stadsonderhoud opnieuw met in totaal twee wielladers en vier ingehuurde kettingbulldozers om het strand opnieuw mooi vlak te krijgen. Deze werkzaamheden gaan minimaal twee tot drie weken in beslag nemen Er wordt gewerkt in twee teams: één ploeg van oost naar west en één van west naar oost.

Het gemeentebestuur vraagt aan de strandconcessionarissen om het nodige geduld uit te oefenen en begrip te tonen dat deze strandploegen nu eenmaal niet overal tegelijk kunnen werken. Aangezien de werklui met zware machines tussen de rijen strandcabines moeten manoeuvreren worden strandgangers verzocht in functie van de veiligheid goed op te letten gedurende deze werkzaamheden. (MM)