Dikketruiendag roept klassen, bedrijven en lokale overheden op klimaatacties op te zetten

De achttiende editie van de Dikketruiendag vindt vandaag/donderdag plaats. Bedoeling is dat klassen, bedrijven en lokale overheden haalbare klimaatacties opzetten. Deelnemers kunnen hun dikke trui gebruiken als communicatiemiddel. Ook heel wat West-Vlaamse scholen nemen deel.

Dikketruiendag is een initiatief van het Vlaams Departement Omgeving en de slogan van deze editie is ‘Pak uit met jullie klimaatactie!’. Ambassadeur, weerman Frank Deboosere, roept mensen op om deel te nemen en creatief aan de slag te gaan met klimaatboodschappen op truien. “Zo toon je wat je doet en inspireer je anderen om je voorbeeld te volgen”, zegt hij.

“Toen Dikketruiendag in 2005 startte, was lang niet iedereen overtuigd van de klimaatverandering. Ondertussen hebben de kurkdroge zomers en kletsnatte zomers ons allemaal met de neus op de feiten gedrukt”, zegt Vlaams minister van Omgeving Zuhal Demir.

Steentje bijdragen

“Ik roep iedereen op om zijn of haar steentje bij te dragen en mee te werken aan een beter klimaat. Dikketruiendag is de ideale gelegenheid voor scholen, bedrijven, gemeenten en organisaties om hun CO2-afdruk te verkleinen en klimaatinspanningen in de kijker te zetten.”

De Dikketruiendag kreeg in het buitenland met Warmetruiendag (Nederland), National Sweater Day (Canada) en Dicker-Pulli-Tag (Duitsland) ook al navolging.