Dieren massaal verzwakt door droogte: vogelopvangcentrum zit vol en moet stop invoeren

Het vogelopvangcentrum in Beernem moet tot eind augustus een (gedeeltelijke) opnamestop invoeren. Door de aanhoudende droogte krijgt de organisatie tientallen dieren per dag binnen. Het centrum zit overvol.

De aanhoudende droogte is stilaan ook voor de dieren een groot probleem. “Deze week kregen we dagelijks tientallen zieke, verzwakte en gekwetste vogels en wilde dieren binnen”, reageert het vogelopvangcentrum in Beernem. “De toevloed kunnen we zelfs niet meer aan. Onze capaciteit is méér dan 100 procent vol, en nog blijven de dieren binnenkomen.”

Het gaat vooral over vogeltjes die pas het nest verlieten, duivenjongen en heel veel egels die in de natuur geen water vinden. “Om de kwaliteit van onze zorg te garanderen, zijn we genoodzaakt om een (gedeeltelijke) opnamestop in te lassen. Zo zullen de mensen op maandag, woensdag en vrijdag géén dieren meer kunnen binnenbrengen. Deze stop duurt tot eind augustus.”

Het centrum blijft die dagen wel telefonisch bereikbaar. “Onze medewerkers zullen het nodige advies verstrekken, maar dieren kunnen op die dagen niet worden binnengebracht.”