De Haan onthardt wandelpaden begraafplaats: “Goed tegen wateroverlast, én voor meer groen”

Het gemeentebestuur van De Haan nam al diverse maatregelen tegen de gevolgen van de klimaatverandering. Zo werden de paden op de begraafplaats langs de Nieuwe Steenweg in De Haan nu ‘onthard’ zodat het regenwater er beter wordt opgevangen. De omgeving krijgt ook een groenere aanblik.

Het gemeentebestuur van De Haan nam al heel wat initiatieven tegen de klimaatverandering en de gevolgen ervan. Zo worden er extra bomen en hagen aangeplant, wordt het regenwater beter opgevangen, de straatverlichting verled en komen er extra laadpunten voor elektrische wagens. Ook ontharding van de bodem is een aandachtspunt. “Om wateroverlast te voorkomen, is het immers belangrijk dat het water in de bodem kan dringen. Daarom willen we, waar mogelijk, de reeds bestaande verharding omvormen naar onverharde grond”, zegt burgemeester Wilfried Vandaele.

Op de begraafplaats van De Haan werden de paden tussen de graven vervangen door gras. In totaal werd zo meer dan 800m² bodem onthard. “De hogere overheid vraagt dat wij tegen 2030 één vierkante meter per inwoner ontharden. Voor onze gemeente komt dat neer op 1,3 hectare”, aldus Vandaele.

Landschapsplan

Samen met het Regionaal Landschap Houtland & Polders werd ook een landschapsplan uitgewerkt, niet alleen om de omgeving te verfraaien, maar ook om deze ecologisch te versterken. In het kader hiervan werden de percelen naast de begraafplaats van De Haan, die eigendom zijn van de gemeente, omgevormd naar een bloem- en zoemrijk grasland. “We herstelden ook de grachten en breidden deze deels uit. Aan de perceelsgrens is een vijf meter brede houtkant aangeplant met inheems bosgoed, aangevuld met bomen en afgerand met een haag. Ook in de zone langs de Brugsesteenweg in Wenduine worden de grachten hersteld en heggen aangeplant”, licht schepen voor Leefmilieu Hilde Dhont verder toe.

Subsidie

De gemeente kan voor deze werken rekenen op een subsidie van het Regionaal Landschap en de provincie. “Ook inwoners kunnen helpen om hun eigen percelen – en dus de gemeente – meer bestand te maken tegen klimaatverandering.

Op de website www.groenblauwpeil.be komen ze te weten hoe klimaatbestendig hun eigen perceel is en krijgen ze handige tips om de score van bijvoorbeeld hun tuin te verhogen, zoals het planten van (meer) bomen of het aanleggen van klinkers die regen doorlaten. Op de website kunnen inwoners dan ook de acties registreren die ze al genomen hebben. Zo draagt iedereen zijn steentje bij”, klinkt het.