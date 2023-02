Cultuurcentrum de Brouckere in Torhout fleurt op met geveltuintje in plaats van stenen

In het kader van Dikketruiendag, het initiatief dat voortaan Iktrekhetmijaan heet, heeft het Torhouts stadsbestuur een lans gebroken voor het realiseren van geveltuintjes. Bij wijze van goede voorbeeld werden aan de voor- en zijgevel van het cultuurcentrum de betonklinkers uitgebroken om er planten aan te brengen. Dat gebeurde ook onder de grote brandtrap van het cc aan de Aartrijkestraat.

“Een belangrijk wapen tegen de gevolgen van de klimaatverandering is het ontharden en vergroenen van de stad”, zegt Jeroen De Costere, stedelijke deskundige Groen. “Vandaar het belang van geveltuintjes, zoals nu aan het cultuurcentrum. We hopen dat almaar meer bewoners, handelaars, verenigingen en scholen ons voorbeeld zullen volgen.”

Jeroen keek er persoonlijk op toe hoe aan het cc de stenen vervangen werden door groen. Het was uitbreken en direct aanplanten. En op die manier weer een extra strook groen creëren.

Tegels verwijderen

“Als het gaat over klimaatacties is de hoofdrol meestal weggelegd voor grote thema’s, zoals het verduurzamen van onze mobiliteit en de omschakeling naar hernieuwbare energie”, pikt schepen ven Leefmilieu Elsie Desmet in. “Die thema’s zijn uiteraard belangrijk, maar kleinschalige acties kunnen evenzo een positieve impact hebben. Dan hebben we het concreet over tegels of andere verharding verwijderen en omvormen tot levendige tuintjes vol biodiversiteit. Die brengen niet alleen kleur en leven in de stad, maar zuiveren ook de lucht, zorgen voor verkoeling op hete dagen, laten overtollig water infiltreren in de bodem en voorzien de gevels van een isolerende laag.”

Elke inwoner kan een geveltuin aanvragen, al zijn er enkele vereisten aan verbonden. Zo moeten de voetgangers vlot kunnen blijven passeren. “Wie niet goed weet hoe aan zoiets te beginnen, kan een kijkje nemen in ons inspiratietuintje in de Fraeysstraat 2”, vervolgt de schepen. “En contact opnemen met Jeroen De Costere, onze deskundige Groen, of met Naomi Julien, onze deskundige Milieu en Duurzaamheid. Door voor een geveltuin te kiezen, help je ons de klimaatdoelstellingen voor 2030 te behalen.”