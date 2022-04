Cactusfestival in Brugge gaat veggie deze zomer…. zij het enkel backstage

Negen klimaatprojecten krijgen financiële ondersteuning van Stad Brugge. Eén ervan is het Cactusfestival dat deze zomer veggie gaat, zij het enkel backstage. Tegen 2030 wil de Stad de helft minder CO2 uitstoten en het zowel het openbaar als het privaat domein beter bestand maken tegen droogte, hitte en hevige neerslag. Het klimaatplan moet Brugge tegen 2050 klimaatneutraal en klimaatrobuust maken.

De Stad Brugge lanceerde een projectoproep voor concrete financiële steun aan lokale organisaties en verenigingen die het klimaatplan 2030 mee willen uitvoeren. Volgens klimaatschepen Minou Esquenet werden er zestien voorstellen ingediend, waarvan en jury negen projecten selecteerde. Het gaat om de volgende laureaten:

Buurttrekkers

De Brugse buurttrekkers, een groep enthousiaste Bruggelingen, willen Brugse buurten informeren en mobiliseren om klimaatactie in de buurt op te zetten en krijgen een premie van 5.000 euro. Freinet Kindcentrum De Tandem wil zijn bestaande voedselbos opwaarderen en gebruiken als biotoop voor samenwerking met de omliggende bewoners en scholen en ontvangt 2.500 euro.

Welzijnschakel Kantelberg wil in Male met het project Kantelwonen ‘cohousing’ realiseren voor kwetsbare doelgroepen en krijgt 5.000 euro steun voor een goede isolatie en een goede energieprestatie van dit project.

Klimaatgesprekken

De vzw KlimaatContact ontvangt 3000 euro. “Een goed gesprek is het begin van elke verandering, dat is niet anders met het klimaat. Door Brugse klimaatcoaches op te leiden hebben we vrijwillige én deskundige Bruggelingen die klimaatgesprekken in Brugge in goede banen kunnen leiden”, zegt Minou Esquenet over deze vereniging.

De Republiek en het Food Lab dagen Brugse chefs uit om resoluut voor lokale producten te kiezen. Met een heuse ‘chef contest’ en een award gaan ze op zoek naar de beste ‘Chef Locale’ van Brugge. De Stad waardert dit met een premie van 5.000 euro.

Drie Brugse secundaire scholen krijgen de via de Climate Fresk Workshops van de vzw GoodPlanet Belgium de kans om heel intens rond de klimaatthema’s wereldwijd en lokaal aan de slag te gaan. Hun premie bedraagt 4.464 euro.

Klusjes

De vereniging WOK kan met een toelage van 3.100 euro meer kleine klusjes aan huis door kwetsbare Bruggelingen laten uitvoeren. “Met onze steun wordt geïnvesteerd in een bakfiets waardoor verplaatsingen fossielvrij zijn én een kwetsbare doelgroep ook dit vervoersmiddel van de toekomst leert kennen en gebruiken”, aldus de klimaatschepen.

Het Cactusfestival goes veggie deze zomer. Of toch backstage. Alle maaltijden backstage, voor zowel artiesten als personeel zullen plantaardig zijn. “Een krachtig signaal: plantaardig wordt het nieuwe normaal”, zegt Muinou Esquienet, die hiervoor 3.100 euro premie toekent.

Minder afval

Met een premie van 3.800 kan vzw Leefbaar Wonen/kringloopcentrum investeren in een betere service om herbruikbaar cateringmateriaal ter beschikking te stellen van organisatoren van evenementen. Dat moet leiden tot minder minder afval, meer circulair, minder materiaal, minder CO2.