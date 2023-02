Cactus Muziekcentrum krijgt 140 zonnepanelen, als Bruggelingen mee investeren

Op het dak van het nieuwe Cactus Muziekcentrum komen 140 zonnepanelen die het gebouw zullen voorzien van 100 procent hernieuwbare stroom, goed voor 57 kWp. Energiecoöperatie CoopStroom staat in voor de plaatsing en financiering van dit duurzame project. Iedereen die dat wil, kan mee investeren in de zonne-installatie. CoopStroom is nog op zoek naar 60.000 euro kapitaal..

Eind oktober opende het nieuwe Cactus Muziekcentrum officieel de deuren. Volgens directeur Patrick Keersebilck is het nadenken over duurzaamheid en het verkleinen van de ecologische voetafdruk is een thema dat binnen Cactus permanent aan de orde van de dag is:

“In 2017 was dit ook een belangrijke leidraad bij de opmaak en uitwerking van de concrete plannen voor het nieuwe Cactus Muziekcentrum. Bij het nieuwe gebouw werd sterk ingezet op het gebruik van materialen en technologieën die een rationeel energieverbruik zouden toelaten. Het resultaat hiervan is een BEN-gebouw dat tot op vandaag voldoet aan de ondertussen verscherpte eisen. Door de samenwerking met CoopStroom voegen we hier een extra ecologisch accent aan toe.”

Extra kapitaal nodig

De energiecoöperatie biedt scholen, bedrijven en overheden elektriciteit tegen gegarandeerde, stabiele prijzen. Dat is welkom in deze tijd van piekende energieprijzen. Bij CoopStroom zijn ze alvast blij met de samenwerking. “Het is een mooie kans voor ons”, zegt Cedric Depuydt, voorzitter van de coöperatie.

“Samenwerken met een organisatie zoals Cactus Muziekcentrum brengt onze energiecoöperatie onder de aandacht van een groot en divers publiek, dat is zeer waardevol voor ons.”

Om dit project te financieren, is de coöperatie wel nog op zoek naar een kapitaal van 60 000 euro. Daarnaast heeft de coöperatie nog verschillende andere projecten lopen. Zo plaatsen ze ook de zonne-installatie op het nieuwe schoolgebouw van het Sint-Andreasinstituut in Brugge en zorgen ze dit jaar nog voor 10 bijkomende elektrische deelwagens en laadpalen in Brugge. “We roepen dus alle burgers op om mee te investeren”, aldusCedric Depuydt.

800 burgers

CoopStroom verenigt op vandaag meer dan 800 burgers die samen investeren in duurzame projecten die de transitie naar lokale en hernieuwbare energievoorziening versnellen. “Burgercoöperaties zoals CoopStroom en een vzw als Brugge Geeft Energie spelen zo een belangrijke rol in ons Brugs klimaatverhaal. Brugge Geeft Energie vzw ondersteunt ondernemers bij hun energietransitie door het verlenen van de nodige expertise. Dit project is een mooi voorbeeld van deze vruchtbare samenwerking”, vult schepen van klimaat Minou Esquenet aan.

“Tegen 2030 willen we onze CO2-uitstoot met 50% doen dalen. Dit vraagt grondige renovaties én duurzame investeringen waarbij we meer dan ooit de handen in elkaar moeten slaan.”

Op maandag 13 maart 2023 krijgen geïnteresseerde burgers de mogelijkheid om het nieuwe gebouw te bezoeken aansluitend met een korte infosessie rond het zonne-project en de werking van de energiecoöperatie. Iedereen is van harte welkom om 19u00 in Cactus Muziekcentrum. Bargeweg 10, 8000 Brugge. Op voorhand inschrijven is noodzakelijk en kan via https://bit.ly/3Zde3Er.