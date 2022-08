Brugse stadsfestivals minder duurzaam dan private organisatie WECANDANCE

Het ‘growing green’-charter dat de organisatoren van WECANDANCE voor het festival op het strand van Zeebrugge moeten naleven, is strenger dan wat Brugge doet voor de stadsfestivals Moods! en Benenwerk. Dan stelt zich de vraag: hoort een openbaar bestuur niet het goede voorbeeld te geven?

Het ‘growing green’-contract van WECANDANCE, dat ook de twee andere Zeebrugse strandfestivals (Life is Life en Bomboclat) deze zomer moeten naleven, bevat enkele opmerkelijke clausules. Al enkele jaren is WECANDANCE cashless en krijgen festivalgangers herbruikbare bekers. Nu worden elk blikje of petfles verboden. Wie een beker op de grond laat vallen, verliest 1,43 euro. Want dat bedrag is verrekend in de prijs van de consumpties.

Boete

Een milieuploeg van WECANDANCE controleert op zwerfvuil. Zelfs arbeiders en medewerkers riskeren een boete als ze peuken of petflessen bij de opbouw of afbraak dumpen op het strand. Met een eigen menu, lokale leveranciers en veel vegan- en vegetarische en gerechten wil het festival de voedselverspilling tegengaan.

Voor het eerst sinds 2014 is er geen afsluitend vuurwerk. Het meest opvallend is een nieuw innovatief, ergonomisch en hygiënisch urinoir voor vrouwen. Dat moet ze in staat stellen om rechtstaand te plassen. Voor de organisatie betekent dit duizenden liters minder waterverspilling op WECANDANCE, dat op 6, 7, 13 en 14 augustus plaatsvindt op het evenementenstrand.

Opvallend: stadsfestivals Moods! en Benenwerk, die op zaterdag 13 augustus vele duizenden dansliefhebbers naar de Brugse binnenstad zal lokken, volgen dat opgelegde charter niet.

Urinoirs

Zij werken nog niet cashless, wel met ouderwetse drankbonnen en van urinoirs voor vrouwen is geen sprake. “Onze stadsfestivals kunnen nog stappen vooruit zetten”, stelt klimaatschepen Minou Esquenet. (CD&V). “Niet alleen de klimaatopwarming maar ook de gestegen energieprijzen nopen ons daartoe. Ik ben wel bij dat er op Moods! en Benenwerk eindelijk herbruikbare bekers verplicht zijn, net als op de Gentse Feesten.”

“We gebruiken steeds meer de elektriciteitskasten van de stad, die groene energie leveren. Bijgevolg hebben we voor de concerten geen zware generatoren nodig. Op termijn willen we generatoren op waterstof gebruiken. De podia worden met ledlampen verlicht en er worden voor Moods! enkel artiesten ingehuurd die al op Europese tournee zijn. Benenwerk werkt enkel met Belgische dj’s.”

Discussie

De schepen wijst erop dat het ‘growing green’-charter voor WECANDANCE er gekomen is na een zware discussie met de West-Vlaamse Milieufederatie en diverse organisaties als de Popere Strand Lopers en Vogelbescherming.be. “Ik heb toen zelf het initiatief genomen om deze milieuorganisaties samen te brengen met de organisatoren van WECANDANCE.”

