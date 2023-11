Brugse klimaatactivist Wouter Mouton lijmt zich vast in Wetstraat

De Brugse klimaatactivist Wouter Mouton heeft zich donderdagmiddag even voor 12 uur vastgelijmd aan het wegdek in de Wetstraat, ter hoogte van de ambtswoning van premier Alexander De Croo. De man wil met zijn actie de aandacht trekken op de start van de klimaatconferentie COP28. Rond zijn hals draagt hij een slabbetje, een verwijzing naar wat hij het gezever van politici rond het klimaat noemt. Politie en brandweer kwamen ter plaatse, en na een twintigtal minuten werd de man losgemaakt van het wegdek en meegenomen.

Aandacht voor COP28

“Vandaag start de flop 28, ik bedoel de COP 28”, zegt Wouter Mouton. “Ook nu weer lijkt de kans groot dat de aanwezige tienduizenden ministers en medewerkers er niet in zullen slagen een afdoende antwoord te bieden op de snel verergerende ecologische multicrises. Al jarenlang is er sprake van ‘de COP van de laatste kans’ en deze is daar geen uitzondering op.”

“Met de schijnwerpers op Palestina en Oekraïne is ook in België de interesse niet superhoog voor het klimaat”, gaat de man verder. “Eén van de vragen is hoe we dit weerspiegeld zullen zien in de speeches en intenties van onze 170 aanwezige landgenoten en de premier. Vorig jaar vond deze het nodig in zijn 5 minuten aan spreektijd hierover de helft te wijden aan het blameren van activisten. Ik ben erg benieuwd of hij dit jaar wel genoeg inhoud heeft om 5 minuten vol te kunnen praten over het Belgische klimaatbeleid. Van Vlaams minister Zuhal Demir zal het niet komen, zij blijft thuis. Het was nochtans haar beurt.”

Niet aan proefstuk toe

De Brugse milieuactivist is niet aan zijn eerste actie toe. Een tweetal weken kreeg hij van de Brugse correctionele rechtbank opschorting van straf omdat hij zich in juli 2022 in het Groeningemuseum had vastgelijmd aan de glazen wand voor het schilderij ‘Madonna met kanunnik Joris van der Paele’.