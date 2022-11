Brugse klimaatactivist veroordeeld tot twee maanden cel na vernieling van eeuwenoud kunstwerk

De Brugse klimaatactivist Wouter Mouton verscheen vandaag voor de rechter in Den Haag. Hij werd veroordeeld tot twee maanden cel voor vernieling en ‘openlijk geweld tegen goederen’. Het Openbaar Ministerie (OM) in Nederland eiste oorspronkelijk vier maanden cel, waarvan twee voorwaardelijk voor het vastplakken van zijn hoofd aan ‘Meisje met de parel’ tijdens een klimaatactie.

De drie activisten, waaronder Bruggeling Wouter Mouton, drongen vorige week donderdag het Mauritshuis in Den Haag binnen. Ze stapten naar het wereldberoemde schilderij ‘Meisje met de parel’ van Johannes Vermeer en besmeurden het kunstwerk uit 1665 met een rode vloeistof. Een van de activisten lijmde zijn eigen hand ook vast aan het schilderij. Het drietal droeg t-shirts met daarop ‘Just Stop Oil’ en vroegen de verbouwereerde toeschouwers tijdens hun actie ‘hoe het voelde om iets kostbaars en onbetaalbaars te zien vernield worden, net als onze planeet’.

Niet beschadigd

De politie slaagde erin om de drie te arresteren. Ze werden aangehouden en zitten opgesloten in de gevangenis. Vandaag verschenen twee van hen voor een snelrechter in Den Haag. De derde verdachte stemde niet in met het behandelen van zijn zaak in de procedure van snelrecht. Uit onderzoek is ondertussen gebleken dat het kunstwerk niet beschadigd raakte door de actie, maar de lijst waarin het zit is dat wel.

De procureur noemde het beroemde schilderij tijdens een zogeheten supersnelrechtzitting in de rechtbank in Den Haag een “werk van onschatbare waarde” en vindt dat “cultureel erfgoed is aangevallen”.

Schokkend

De rechter vond de vernieling bewezen en zei ook dat de actie voor veel mensen “schokkend” was. “Iedereen kan zich iets voorstellen bij de kwetsbaarheid van zo’n schilderij en het feit dat het mogelijk verloren had kunnen gaan als het verkeerd was gelopen.” Wel liet ze meewegen dat ze met haar straf niet elk initiatief tot demonstreren wilde ontmoedigen. “In dat spanningsveld bevind ik me.”

Volgens Nederlandse media moeten de twee de straf meteen uitzitten. De rechter vreest dat ze gelijkaardige acties zouden voeren.

Goed uitgezocht

Het Openbaar Ministerie (OM) in Nederland had vier maanden cel geëist, waarvan twee voorwaardelijk. De advocaten van de verdachten vroegen de vrijspraak voor hun cliënten. Volgens Mouton had hij van tevoren goed uitgezocht of zijn actie het schilderij van Johannes Vermeer in gevaar zou brengen.

Hij was er naar eigen zeggen “vrij zeker van” dat dit niet zou gebeuren, legde hij aan de rechter uit. Zo onderzocht hij of de glasplaat het hele schilderij bedekte en gebruikte hij naar eigen zeggen ook niet de volledige hoeveelheid lijm die in de tube zat.