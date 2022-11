Brugse klimaatactivist vandaag voor rechter na vernieling van eeuwenoud kunstwerk

De Brugse klimaatactivist Wouter Mouton verschijnt vandaag voor de rechter in Den Haag. Hij wordt samen met twee anderen verdacht van vernieling en ‘openlijk geweld tegen goederen’.

De drie activisten, waaronder Bruggeling Wouter Mouton, drongen vorige week donderdag het Mauritshuis in Den Haag binnen. Ze stapten naar het wereldberoemde schilderij ‘Meisje met de parel’ van Johannes Vermeer en besmeurden het kunstwerk uit 1665 met een rode vloeistof. Een van de activisten lijmde zijn eigen hand ook vast aan het schilderij. Het drietal droeg t-shirts met daarop ‘Just Stop Oil’ en vroegen de verbouwereerde toeschouwers tijdens hun actie ‘hoe het voelde om iets kostbaars en onbetaalbaars te zien vernield worden, net als onze planeet’.

De politie slaagde erin om de drie te arresteren. Ze werden aangehouden en zitten opgesloten in de gevangenis. Vandaag verschijnen twee van hen voor een snelrechter in Den Haag. De derde verdachte stemde niet in met het behandelen van zijn zaak in de procedure van snelrecht. Uit onderzoek is ondertussen gebleken dat het kunstwerk niet beschadigd raakte door de actie, maar de lijst waarin het zit is dat wel.