Brugse klimaatactivist lijmt zich vast aan topwerk van Jan van Eyck in Groeningemuseum

De Brugse klimaatactivist Wouter Mouton heeft zich dinsdagnamiddag in het Groeningemuseum vastgelijmd aan het glaswerk voor het topstuk “Madonna met kanunnik vander Paele” van Jan van Eyck. Voorafgaand speelde zich een kat-en-muisspelletje met de Brugse politie af. Musea Brugge kan niet lachen met deze stunt, maar er is geen schade aan het wereldberoemde schilderij.

Bruggeling Wouter Mouton (44) had niet toevallig de warmste dag uitgekozen voor zijn protestactie. Hij had zijn nieuwe ‘stunt’, na eerdere hongerstakingen en acties tijdens het WK wielrennen en de bekerfinale, vooraf aangekondigd. Aanvankelijk was hij van plan om het Madonna-beeld van Michelangelo in de Onze-Lieve-Vrouwekerk in Brugge als doelwit uit te kiezen. Zij het zonder het beeld te beschadigen, hij wou een hand met secondelijm kleven aan het glaswerk voor het beeld.

Verklikt

Hij spiegelde zich aan recente acties van de groep Just Stop Oil in Engeland: Britse klimaatactivisten plakten zich vast aan het kader van bekende kunstwerken in Londen. Maar een journalist moet de actie verklikt hebben bij de Brugse politie. Want dinsdagnamiddag bevonden zich meerdere agenten in de Onze-Lieve-Vrouwekerk. Twee van hen hielden de wacht bij het beroemde beeld van Michelangelo.

Op een bepaald moment werd een slanke man met een petje, die van ver wat leek op Wouter Mouton, gespot in de kerk. Een politieman schoot in actie en ondervroeg de verdachte. Maar het bleek om een onschuldige Franse toerist te gaan. Wouter Mouton had ondertussen zelf al de aanwezigheid van de politie in de kerk opgemerkt en besloot zijn actieterrein te verleggen.

Extinction rebellion

Hij trok naar het Groeningemuseum, waar hij zijn rechterhand vastlijmde aan het glas voor hét 15de eeuwse topwerk ‘Madonna met kanunnik vander Paele’ van Jan van Eyck. In paniek trommelden de suppoosten de politie en de museumtop op. Ondertussen las Wouter Mouton, die een T-shirt droeg met de leuze ‘Belgian Politicians, Climate Criminals’ luidop een tekst voor:

“Ik ben Wouter, 44 jaar. Ik woon hier in Brugge en ben lid van extinction rebellion. Zoals heel veel mensen ben ik enorm bezorgd over de klimaatcrisis. Het overgrote deel van de wetenschap is heel erg duidelijk over de invloed die we als mens hebben op onze omgeving.”

“Onderzoek toont aan dat we zeer dringend moeten stoppen met het uitstoten van broeikasgassen. Toch worden er nog steeds vergunningen uitgereikt voor nieuwe gas-en olie ontginning. Onderzoek toont aan dat we dringend beter voor de biodiversiteit moeten zorgen, toch wordt er nog dagelijks op een enorme schaal ontbost en aan natuurvernietiging gedaan.”

“Onderzoek toont echter ook aan dat we nog twee of drie jaar hebben om alles misschien nog enigszins in de hand te houden en een leefbare plaats achter te laten voor onze kinderen. Maar waarom blijven regeringen en besturen voorrang geven aan economische groei, aan zelfs het actief ondersteunen van vervuilende sectoren?”

“Ik vraag dat mijn stadsbestuur en federale regering hun hoofden uit het zand halen en om te beginnen de klimaatnoodtoestand afkondigen tijdens de eerstvolgende bijeenkomst. Bedankt om naar mij te luisteren en een prettige middag.”

Brandweer

De lokale politie moest de hulp van de brandweer inroepen om Wouter Mouton te ‘bevrijden’. Musea Brugge kan absoluut niet lachen met deze stunt. Nico Blontrock, schepen van Cultuur, stelt: “We respecteren uiteraard het recht op vrije meningsuiting, maar dit soort acties is absoluut onaanvaardbaar.”

“Je blijft met je handen af van ons kunstpatrimonium, wat je boodschap ook mag zijn. Mijn grote dank alvast aan het museumpersoneel en de politie, die ervoor zorgden dat dit incident snel kon afgehandeld worden, en vooral zonder schade aan het werk.”

Geen schade

Jonathan Nowakowski, zakelijk directeur Musea Brugge, vult aan: “Onze veiligheidsmaatregelen, zoals het veiligheidsglas, hebben hun nut zeer duidelijk bewezen vandaag. Het schilderij is op ieder moment gevrijwaard van mogelijke schade. Wij zijn vooral opgelucht dat deze actie geen verdere gevolgen heeft.”

Een museumploeg werd ingezet om na te gaan of er zeker geen schade berokkend werd aan het kunstwerk. Wouter Mouton dreigt aan zijn stunt een financiële kater over te houden. “Het glas dat het kunstwerk beschermt, kost 80.000 euro”, aldus Jonathan Nowakowski…

Bestuurlijk aangehouden

Wouter Mouton werd enkele uren bestuurlijk aangehouden wegens verstoring van de openbare orde, zodat hij diezelfde dag niet opnieuw kon toeslaan in de Brugse musea. De politie maakte een pv op wegens beschadiging, het parket moet oordelen over verdere vervolging.