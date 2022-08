Brugse klimaatactivist lijmt zich vast aan Manneke Pis in Brussel

De Brugse klimaatactivist Wouter Mouton van Extinction Rebellion heeft opnieuw een publieke stunt uitgevoerd om de klimaatopwarming onder de aandacht te brengen. Deze keer moest Manneke Pis in het Brussels stadscentrum eraan geloven.

De klimaatactivist van Extinction Rebellion had het deze keer niet gemunt op een vijftiende eeuws schilderij, zoals de jongste actie in het Groeningemusuem in Brugge vorige maand. Maar Wouter Mouton slaagde erin om zich weer in de kijker te spelen met een ongewone actie.

Samen met enkele kompanen deed Wouter Mouton het 400 jaar oude beeld van Manneke Pis een masker van premier Alexander De Croo aan. De Bruggeling maakte zich ook aan het beeld vast.

De kritische boodschap luidde: ‘Pissing away our future’. Wouter Mouton las luidop een tekst voor ter verdediging van de actie. Hij herinnerde aan de sterke woorden van Alexander De Croo tijdens de laatste klimaattop in Glasgow en had lof voor zijn overtuiging. Toch overheerste ontgoocheling in de tekst, die naast respect vooral de vinger wou leggen op de gevolgen van de ‘systematische en criminele nalatigheid’ van onze topministers, in de ogen van de klimaatactivist.

Extinction Rebellion verwees gedurende actie ook naar Earth Overshoot Day of Ecological Debt day: de dag dat de mensheid wereldwijd net zoveel van de aardse grondstoffen, voedingswaren en dergelijke heeft opgebruikt als wat de Aarde in één jaar tijd terug kan opbrengen en geproduceerde afvalstoffen kan verwerken.

“Die dag viel al op 28 juli”, stelt David Steeman van Extiction Rebellion. “Het zorgwekkende is dat die dag elk jaar vroeger valt. De Belgische overshoot day hebben we overigens al een tijdje gehad, die viel in maart. Dit wil zeggen dat de voetafdruk van de gemiddelde Belg ruim vier keer zo groot is als wat aanvaardbaar is volgens de beschikbare grondstoffen.

De acties van Extinction Rebellion zorgen steevast voor controverse en verontwaardiging. Wouter Mouton en David Steeman verdedigen zich: “De strijd voor vrouwenstemrecht, de Arabische lente, het verkrijgen van allerlei rechten voor minderheidsgroepen zijn allemaal zaken die er slechts gekomen zijn na al dan niet vreedzaam protest. Wij vragen de regering om de klimaatnoodtoestand af te kondigen.”

“Dit zou vooral een symbolische stap zijn. Een onomwonden erkenning van de dreiging waar we uiteindelijk allen mee te maken zullen hebben, en de meest kwetsbaren het eerst. Het zou onze eerste minister sieren hier ook in zijn daden erg duidelijk over te zijn.”