Brugse Hogescholen verenigen zich tegen voedselverspilling

Binnenkort gaat ‘Food Winners Brugge’ voor de derde en laatste keer van start. Met deze campagne wil Stad Brugge 5.000 Bruggelingen betrekken in de strijd tegen voedselverspilling thuis. Naar aanleiding van deze campagne strijden de campussen van drie hogescholen en universiteiten in Brugge voor de titel van Ultieme Food Winner. De campagne kadert in Bruggesmaakt, de Brugse duurzame voedselstrategie en klimaatplan BruggeNaarmorgen.

Iedereen kan gratis deelnemen aan de campagne ‘Food Winners Brugge’, individueel of in groep. Ook bedrijven en verenigingen kunnen zich samen verenigen tegen voedselverspilling. Het traject bestaat uit zeven uitdagingen, die deelnemers via mail ontvangen. Kopen, koken en bewaren zijn de belangrijkste thema’s. Deelnemers krijgen een persoonlijk rapport over hun voedselverspilling en wat ze dankzij het traject op jaarbasis besparen.

Per categorie vallen er ook prijzen te winnen en gaat men op zoek naar de ultieme ‘Food Winner’. Samen kan je met de medestudenten of collega’s een workshop fermentatie of een duurzame lunch catering winnen. Ook maken de individuele deelnemers kans op een etentje.

Studenten

Naar aanleiding van de Food Winners Brugge strijden de campussen van de drie hogescholen en universiteiten in Brugge voor de titel van Ultieme Food Winer. HoWest, VIVES en KU Leuven scharen zich achter dit project en gaan met hun personeel en leerlingen de strijd aan om voedselverspilling thuis samen een kopje kleiner te maken.

Deze campagne kadert in Bruggesmaakt, de Brugse duurzame voedselstrategie en klimaatplan BruggeNaarmorgen. “Door voedselverlies te voorkomen vermijden we nutteloze kosten, energiegebruik en uitstoot van CO².

Een gemiddeld Vlaams huisgezin gooit ongeveer 88 kg voedsel per jaar weg. Voor Brugge betekent dit samen 4.366 ton voedselverspilling per jaar, of het equivalent tot 7 tot 14 kton CO² per jaar”, verduidelijkt de Brugse klimaatschepen Minou Esquenet. De campagne krijgt dan ook subsidies als lokaal klimaatproject van de Vlaamse overheid.

“Niet alleen kan je makkelijk tot meer dan 350 euro per jaar besparen, daarnaast is het vermijden van voedselverspilling bij je thuis een van de makkelijkste manieren om de klimaatverandering tegen te gaan”, aldus de klimaatschepen.

Coach

Vorig jaar deden 500 Bruggelingen het al eens voor met succes. Ze wisten hun voedselverspilling met 67% te verminderen. Loick, coach tegen voedselverspilling, is enthousiast. “We hebben bewezen dat het mogelijk is om veel impact te maken. Het doel voor 2022 is dan ook ambitieus. Als 5.000 mensen 30% minder verspillen, dan besparen ze jaarlijks samen tot 56 ton voedsel.”