Brugs online platform Solar Home Charge brengt eigenaars van zonnepanelen en autobestuurders bij elkaar

Sinds 1 juli 2022 is het toegelaten het stroomoverschot van je zonnepanelen te verkopen of te delen. En dat kan een goede manier zijn om de energiefactuur te drukken. Zo kan de opgewekte energie die je overdag niet verbruikt verkocht worden om elektrische wagens op te laden. ‘Solar Home Charge’, een nieuw onlineplatform dat ontwikkeld werd door Bruggeling Tim Biesmans, speelt daar nu handig op in en brengt eigenaars van zonnepanelen en bestuurders van elektrische wagens bij elkaar.

‘Solar Home Charge’ is het geesteskind van Tim Biesmans. Het was de heisa rond de stopzetting van de terugdraaiende teller die hem op het idee bracht om een nieuw online platform te ontwikkelen dat eigenaars van zonnepanelen en bestuurders van elektrische wagens bij elkaar brengt. “In feite worden eigenaren van zonnepanelen vandaag in beperkte mate vergoed voor de energie die ze injecteren op het net. En daar wilde ik iets aan veranderen”, stelt Tim.

Betere vergoeding

Het nieuwe platform biedt eigenaren van zonnepanelen de mogelijkheid om energie te verkopen aan particulieren en ondernemingen tegen een betere vergoeding. “Het enige wat ze moeten doen is hun parkeerplaats ter beschikking stellen als oplaadpunt. Dat gebeurt via een eenvoudige registratie”, vervolgt Tim Biesmans.

“Iedereen die in het bezit is van zonnepanelen kan zich registreren op het platform. Net als elke bestuurder van een elektrische wagen. Op die manier linken we de behoefte van die laatsten aan de energie-overschotten van de eersten.”

Een win-win voor beide partijen

De geregistreerde laadlocaties zijn voor de bezitter van een elektrische wagen duidelijk zichtbaar en een laadsessie inplannen kan op elk moment. Dat gebeurt via een ‘Shelly Smart Plug’, waarbij het volledige laadproces geregistreerd en opgeslagen wordt. Ook de betaling loopt via het platform.

“Voor bestuurders van een elektrische wagen is het grote voordeel dat de aankoopprijs voor de stroom lager ligt dan deze aan publieke laadpalen en dat men, indien het laadpunt over een oprit beschikt, niet onderhevig is aan parkeerreglementen en -kosten. Bovendien draagt Solar Home Charge ook bij tot netstabiliteit door zonne-energie te verbruiken wanneer er veel opbrengst is. Een inventieve en efficiënte manier dus om duurzaam om te springen met energie”, aldsu Tim Biesmans.