Brugs Klimaatfestival Klimax met gevarieerd programma op verschillende locaties

Een 20-tal organisaties slaan de handen in elkaar voor de organisatie van het eerste Brugse Klimaatfestival, dat onder de noemer ‘Klimax’ van 1 tot 15 oktober plaatsvindt. Het initiatief gaat uit van Avansa en Grootouders voor het Klimaat Brugge.

Met het Klimaatplan 2030 BruggeNaarMorgen wil het stadsbestuur Brugge klimaatneutraal en klimaatrobuust maken tegen 2050. “Om onze Brugse doelstellingen te bereiken zullen we alle Bruggelingen, jong en oud, ondernemers, organisaties, instellingen nodig hebben. Daarom betrekken we graag zoveel mogelijk Bruggelingen om mee de Bruggen Naar Morgen te bouwen”, zegt schepen van Klimaat en Energie Minou Esquenet. “We zijn dan ook zeer blij te zien dat een groot aantal Brugse organisaties mee de schouders zetten onder deze lokale klimaatdoelen door de organisatie van een eerste Brugse Klimaatfestival.”

“Stad Brugge heeft een ambitieus klimaatplan, maar we zien tot op vandaag weinig of geen aanzetten om dat plan ook uit te voeren: zonder bijkomende middelen en personeel zal het niet lukken. En het zal zeker ook niet lukken zonder de medewerking van de burgers”, reageert Paul Meersman van Grootouders voor het Klimaat, die niettemin hoopt dat het eerste klimaatfestival het begin mag zijn van een bredere en intensere samenwerking. “Hopelijk wordt dit een jaarlijkse traditie en groeit telkens het aantal goeie voorbeelden en initiatieven.”

Theorie en praktijk

Van 1 tot 15 oktober kan je op verschillende locaties in Brugge niet om het klimaatthema heen. Er staan heel wat verschillende onderwerpen op het programma: autodelen, eerlijke mode, warmtepompen, stadslandbouw, een lezing over ‘klimaatschuld’ door Marian Donner, geveltuinen, Steven Vromman alias De Low Impact Man die een klimaatshow brengt, klimaatrechtvaardigheid, Tobias Leenaert die er in een lezing op zal wijzen dat vlees eten een van de grootste oorzaken van elk belangrijk milieuprobleem is, een kookworkshop, een scheppingsdag, de expo ‘Young Faces’ waarin tien jonge klimaatactivisten in België en Zambia geportretteerd worden, muziek… “Sommige activiteiten zijn eerder theoretisch, andere dan weer heel erg praktisch. Er is voor elk wat wils”, aldus educatief medewerker Lobke Vermeire van Avansa.

Open Netwerkmoment

Stad Brugge organiseert op donderdag 13 oktober een 2de Open Netwerkmoment BruggeNaarMorgen in het BMCC. Alle Bruggelingen, organisaties en ondernemingen die bijdragen tot de Brugse klimaatdoelen zijn welkom. “We stellen de eerste resultaten van het Klimaatplan 2030 voor en brengen Bruggelingen met elkaar in contact om samen de doelstellingen van het Klimaatplan 2030 in concrete actie om te zetten. Zo vormen we samen een Brugse klimaatalliantie”, zegt burgemeester Dirk De fauw.

Dit netwerkmoment start om 19 uur. Je kan je vooraf inschrijven via www.brugge.be/klimaat.

Tijdens het klimaatfestival wordt ook het klimaatpunt in het Huis van de Bruggeling in de kijker gezet. Bruggelingen die hun energiegebruik willen verminderen kunnen er terecht voor concrete informatie en ondersteuning.

Vrijkaarten te winnen

Aan het programma voegt Stad Brugge twee theatervoorstellingen toe. De voorstelling ‘Hertenleer’ op dinsdag 4 oktober brengt het confronterende verhaal van een wereld die lijdt onder de klimaatopwarming. Op donderdag 6 oktober is er de muziektheatervoorstelling ‘Doe dan iets’ in samenwerking met de Klimaatbende.

Voor beide voorstellingen zijn er tien duovrijkaarten te winnen. Wie kans wil maken op een vrijkaart sluit zich aan bij het netwerk BruggeNaarMorgen en abonneert zich op de nieuwsbrief via www.brugge.be/klimaat.

Energieavonden

Stad Brugge organiseert aansluitend op het klimaatfestival vijf energieavonden in vijf deelgemeenten. Je krijgt er zeer concrete informatie over hoe je energie kunt besparen in je woning.

De energieavonden vinden telkens plaats van 19.30 tot 21.30 uur. Er wordt afgesloten met een drankje en de mogelijkheid om gerichte vragen te stellen.

Data: maandag 17 oktober in Daverlo, woensdag 26 oktober in de Magdalenazaal, maandag 5 december in CC De Dijk, maandag 12 december in het Gemeenschapshuis Zeebrugge. De vijfde datum en locatie worden later bekendgemaakt. (CGRA)