Brugs buurtcomité ’t Zilletje is ‘Paraat voor het klimaat’

Het buurtcomité ’t Zilletje, dat zo’n 300 huishoudens bereikt, wil meehelpen om stad Brugge tegen 2050 klimaatneutraal en klimaatrobuust te maken. Vrijwilligers uit de buurt lanceerden daartoe het project ‘Paraat voor het klimaat’.

“Dit project bevat drie te behalen mijlpalen binnen de zeven bruggen van het klimaatplan ‘BruggeNaarMorgen’”, zegt voorzitter Carlos Debaere.

Ontharden en vergroenen van de buurt is een eerste te behalen mijlpaal. “De aanleg van geveltuinen en insectenhotels, het opvangen van hemelwater en peter- en meterschap van straattuinen zijn enkele voorbeelden waarmee we verder aan de slag willen gaan. Daarnaast willen we ook het leefklimaat in onze buurt stimuleren. Met het net gestarte project ‘’t Zilletje helpt’ willen we de sociale cohesie bevorderen. Ook kunst en poëzie maken hier deel van uit. De werkgroep onderzoekt ondertussen op welke muren, met toestemming van de eigenaar, woordkunst kan aangebracht worden.”

Twee andere te behalen mijlpalen zijn het optimaal gebruik van zonne-energie en het fossielvrij verwarmen van woningen. Wat dit laatste betreft kan de samen-aankoop van een warmtepomp een kans zijn om deze mijlpaal in de binnenstad waar te maken, aldus nog Debaere.

Volledig begeleidingstraject

Om zijn ambities te realiseren ontving buurtcomité ’t Zilletje van Stad Brugge een burgerbudget van bijna 25.000 euro. “Maar het burgerbudget biedt meer dan alleen een financiële ondersteuning, het omvat ook een volledig begeleidingstraject voor iedereen die wil meewerken aan een levendige buurt en stad”, zegt schepen van Klimaat en Energie Minou Esquenet.

Met de specifieke projectoproep ‘Een burgerbudget naar morgen’ worden de Bruggelingen uitgedaagd om actie te ondernemen rond klimaat. “Dat kan al met kleine initiatieven, maar ook grote plannen zoals ‘Paraat voor het klimaat’ zijn meer dan welkom.”

“In Brugge sta je er niet alleen voor. Van hulp bij het vergroenen van je straat, over ondersteuning voor culturele evenementen tot een heus buurtfeest: een verzameling van alle mogelijkheden vind je terug via www.brugge.be/ikhebeenplan. Het burgerbudget is één van de Brugse ondersteuningsmogelijkheden die er in deze legislatuur bijgevoegd werd en de burger toelaat zijn buurt of stad nog levendiger en leefbaarder te maken”, vult burgemeester Dirk De fauw aan. (CGRA)