BruggeNaarMorgen vraagt om fossiele tweewielers te verbannen uit de historische binnenstad

“Neem als stad het voortouw en ban alle fossiele tweewielers uit de Brugse binnenstad!” Dat is één van de zeventig adviezen die de klankbordgroep BruggeNaarMorgen onder leiding van klimaatexpert Pieter Boussemaere aan het Brugs stadsbestuur geeft. Eind deze maand moet de gemeenteraad zijn advies geven over de aanpassing van het lokaal klimaatplan.

Het Brugs klimaatplan wil de lokale uitstoot van CO² tegen 2030 halveren. Er werd een klimaatalliantie in het leven geroepen om alle betrokkenen te verbinden en uit te nodigen samen werk te maken van deze klimaatdoelstelling. De klankbordgroep BruggeNaarMorgen kreeg de opdracht aanbevelingen te formuleren.

In een eerste, vijftig pagina’s dik rapport verstrekt Pieter Boussemaere, klimaatexpert bij VIVES Hogeschool, namens de groep zeventig adviezen.

Blues bikes

Volgens klimaatschepen Minou Esquenet en burgemeester Dirk De fauw zijn er de voorbije jaren al inspanningen verricht: “Brugge telt 100 deelwagens, we blijven de ritten met blue bikes subsidiëren en hebben 900 laadpunten voor elektrische auto’s geïnstalleerd. De uitstoot van CO² is in tien jaar tijd met 22 procent gedaald, jammer genoeg zagen we na de coronacrisis opnieuw een stijging van de emissie van fossiele brandstoffen.”

Woonschepen Franky Demon ziet een enorme uitdaging in het energiezuinig maken van woningen: “Er worden zonnepanelen gelegd op sociale woningen, bewoners van de binnenstad kunnen participeren in zonnepanelen op grote gebouwen.”

Fossiele brommers

Volgens burgemeester Dirk De fauw is de lokale politie van plan om haar parking te overdekken met een dak vol zonnepanelen. Hij wil de tip van de klankbordgroep om gradueel fossiele tweewielers – zeker de commerciële brommertjes van leveringsdiensten aan huis – te bannen uit de Brugse binnenstad verder onderzoeken. Dirk De fauw: “We moeten positieve signalen uitzenden, zodat tweewielers geëlektrificeerd worden, net als de boten op de reitjes. Ze zijn ook veel stiller dan motoren op benzine die voor meer lawaaihinder zorgen.”

Een andere aanbeveling is de creatie van een one stop shop voor energiezuinige woningrenovatie. Klimaatschepen Minou Esqueten engageert zich om die shop in te richten in het Huis van de Bruggeling, van zodra deze administratie haar intrek genomen heeft in het voormalig woon-zorgcentrum Minnewater. In afwachting kunnen de Bruggelingen in het Klimaatpunt aan het station advies inwinnen over premies.

Taxivélos

De klankbordgroep vindt tevens dat Brugge haar windplan maximaal moet benutten door de uitrol van kleine windturbines en nog meer moet inzetten op Brugge fietsstad. “In samenspraak met de toeristische sector kunnen er alternatieve vormen van collectief vervoer voor de binnenstad uitgewerkt worden. Denk aan de taxivélos in Rijsel”, stelt Pieter Boussemaere.