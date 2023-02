Bruggeling Pieterjan Dobbelaere is verantwoordelijk voor de productie van de tiende Belgische zonnewagen

Op 16 februari start het Innoptus Solar Team aan de bouw van de tiende Belgische zonnewagen. De komende maanden zullen de studenten van de KU Leuven voornamelijk terug te vinden zijn in de productiehal van Indupol International NV in Arendonk. Nadien zal deze zonnewagen uitvoerig getest worden zodat hij helemaal klaar is voor het wereldkampioenschap in Australië in oktober. Pieterjan Dobbelaere (21) uit Brugge, productie-ingenieur bij het Solar Team, zal de komende maanden verantwoordelijk zijn voor de productie van hun nieuwste zonnewagen.

Bij de productie van een hoogtechnologische zonnewagen komt heel wat kijken. De komende vijf maanden zullen de ingenieursstudenten volop bouwen aan de tiende Belgische zonnewagen. Gedurende deze productieperiode worden onder andere de carbonnen structuur van de zonnewagen, de bestuurdersruimte en de wielluiken gemaakt. Pieterjan Dobbelaere zal ervoor zorgen dat de productie vlot verloopt en zal zelf ook meehelpen bij het produceren van de onderdelen.

“Als productieverantwoordelijke moet ik ervoor zorgen dat alle onderdelen op tijd af zijn. Dit doe ik aan de hand van een heel gedetailleerde planning die ik eerder in het project heb opgesteld. Hiernaast stuur ik het volledige productieteam aan, zodat iedereen altijd iets te doen heeft en de productie vlot verloopt”, zegt de Bruggeling.

WK in Australië

Na de productie wordt de zonnewagen geassembleerd en uitgebreid getest om volledig klaar te zijn voor het wereldkampioenschap in Australië. “Het einddoel is heel duidelijk: het wereldkampioenschap in Australië winnen”, vervolgt Pieterjan Dobelaere vol vertrouwen.

In september trekken de ingenieursstudenten naar Darwin, waar ze zich verder zullen voorbereiden op de Bridgestone World Solar Challenge, die plaatsvindt van 20 tot 27 oktober. De laatste editie van het wereldkampioenschap was in 2019. Toen kon het team de eerste plaats bemachtigen. Met hun nieuwste zonnewagen zullen ze maar liefst 3021 km moeten afleggen doorheen de Australian Outback in de hoop om opnieuw als eerste aan te komen in Adelaide.

“De voorbije maanden hebben we ons enorm hard ingezet om een wagen te kunnen ontwerpen die potentieel heeft om het wereldkampioenschap te winnen. Het is heel spannend om deze wagen nu eindelijk te kunnen produceren”, bekent Pieterjan Dobelaere.