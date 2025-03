Brugge wordt Waterwijs

Waterwijs Brugge bouwt aan een klimaatrobuuste stad. De naam Waterwijs verwijst naar een grootschalig Europees project, dat maximaal inzet op slim beheer van water en een betere waterkwaliteit voor de reien. Zo kan de stad het hele jaar door optimaal voor het groen zorgen, ook in periodes van langere droogte. Het project legt een innovatieve link tussen water en groen.

In samenwerking met archeologen zoekt Waterwijs ook uit of de 13de-eeuwse moerbuizen onder de Brugse binnenstad, opnieuw deel kunnen uitmaken van dit innovatieve waternetwerk. Voor het project slaan verschillende stadsdiensten de handen in elkaar met zeven externe partners: De Vlaamse Waterweg nv, Farys, iFlux, Kytos, UGent, Sumaqua en Waterland.

Brugge en de projectpartners krijgen zo’n 6 miljoen euro steun van European Urban Initiative (EUI) voor de uitvoering. Het project loopt tot mei 2028.