Brugge wil warmte van de Gistfabriek benutten voor een warmtenet op Sint-Gillis

Met 1 miljoen euro aan stadsvernieuwingssubsidies in Zeebrugge, Sint-Pieters en Sint-Gillis schakelt Brugge met haar klimaatbeleid een versnelling hoger. De heraanleg moet die wijken klimaatrobuuster maken. Er wordt onder meer onderzocht om de warmte van de Gistfabriek te benutten voor een warmtenet op Sint-Gillis.

BruggeNaarMorgen is het klimaatplan van Stad Brugge. Tegen 2030 wil Brugge de helft minder CO2 uitstoten in vergelijking met 2011. Het monitoringsrapport van 2022 geeft aan dat Brugge bijna 22 procent minder CO2 uitstoot.

“Dat is alvast een belangrijke stap in de goede richting, maar er blijft nog een hele weg te gaan. Als stadsbestuur willen we daar samen met alle Bruggelingen verder werk van maken, waarbij we nu steun krijgen door twee belangrijke Vlaamse subsidies – samen goed voor ruim 1 miljoen euro”, zegt schepen van Klimaat en Energie Minou Esquenet.

Klimaatpact

Op de gemeenteraad van maandag 18 december wordt een Lokaal Energie- en klimaatpact 2.1 voorgelegd. “Hierbij wordt 500.000 euro aan extra Vlaamse middelen ter beschikking gesteld om extra klimaatacties op te zetten in Brugse kwetsbare buurten. Er worden drie wijk-klimaatcoaches aangesteld in Zeebrugge, Sint-Pieters en de Brugse binnenstad. Deze gaan samen met de buurtbewoners op zoek naar mogelijkheden om in de buurt acties op te zetten rond woningrenovatie, hernieuwbare energie en duurzame mobiliteit”, zegt schepen Minou Esquenet.

Bovendien is Brugge de trotse laureaat geworden in de thematisch projectoproep ‘stadvernieuwing 2023’ met het projectvoorstel ‘klimaatwijk Sint-Gillis’. In deze stadswijk is onder andere buurtwerking ’t Zilletje al geruime tijd succesvol actief om woningrenovatie, zonnepanelen en vergroening van de buurt te stimuleren.

Gistfabriek

Met deze projectsubsidie wil Stad Brugge de heraanleg van de Sint-Clarastraat zo klimaatvriendelijk en klimaatrobuust mogelijk laten uitvoeren. “Daarbij zal ook onderzocht worden of de warmte van de gistfabriek IFF kan benut worden voor een warmtenet in Sint-Gillis.”

“Zowel voor de woningen als de vele grote gebouwen in en rond de Clarastraat, met. de kantoren van Liantis, de kantoren van het Wit-Gele kruis, het Koninklijk Atheneum en het Woonzorgcentrum Engelendaele kan dit een belangrijke hefboom zijn om op termijn gasloos te verwarmen. Daarnaast zal natuurlijk aandacht gegeven worden aan meer ruimte voor groen, water, fiets en voetganger”, zegt schepen Minou Esquenet.

Hefboom

Voor de uitvoering van dit plan is een subsidie van bijna 500.000 euro voorzien. Er zal een projectgroep opgestart worden, waarvan de uitvoering is voorzien voor 2024-2028.

“Dit lokaal Energie- en Klimaatpact is een belangrijke hefboom om Bruggelingen met beperkte financiële middelen de nodige ondersteuning te bieden voor de uitvoering van ons klimaatplan. We geloven sterk in een wijkgerichte aanpak en willen Bruggelingen helpen om mee het klimaatplan BruggeNaarMorgen te helpen realiseren”, aldus burgemeester Dirk De fauw.