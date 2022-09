Brugge wil niet alle straatlantaarns doven en pas op 15 oktober beginnen stoken

Brugge wenst geen unifiorm doofbeleid: in uitgaansbuurten en in de hoofdstraten zullen de lantaarns niet gedoofd worden. In de stadsgebouwen zal de chauffage pas op 15 oktober aangestoken worden, vijftien dagen later dan in andere jaren.

“Welke energiebesparende maatregelen zal de stad nemen én hoe wil Brugge gezinnen en bedrijven ondersteunen tijdens deze energiecrisis?” Dat wou oppositieraadslid Stefaan Sintobin (VB) wel eens weten tijdens de Brugse gemeenteraad maandagavond.

Lantaarns

Volgens schepen Mercedes Van Volcem (Open VLD) zijn zeventig procent van de 2.700 straatlantaarns al ‘verled’: “Het zal nog acht maanden duren eer ze allemaal aangepakt zijn. Die kunnen we dan eenvoudig dimmen, wat 50 procent besparing moet opleveren. De lantaarns in de uitgaansbuurten, de hoofdwinkelstraten en ‘t Zand zullen niet gedimd worden!”

“In de randgemeenten is er nog grondig onderzoek nodig én personeel om de elektriciteitkastjes te veranderen. Amper één op vijf lichten heeft led-lampen. 400 van de 600 verlichtingskringen zouden kunnen gedoofd worden. Sowieso zal dit niet gebeuren in de hoofdassen. Fluvius wil versneld ‘verledden’, maar vindt geen personeel…”

Onveiligheid

Karin Robert (Groen) vraagt zich af of de onveiligheid in Brugge niet zal toenemen, als de Stad beslist om de straatverlichting in de rand vroeger te doven om energie te besparen: “Bij een uniform doofbeleid in Brugge moet rekening worden gehouden met veiligheid!”

“Het onveiligheidsgevoel bij meisjes, vrouwen, ouderen neemt in elk geval toe. Nu al spelen veel meisjes minder buiten, omdat ze zich niet goed voelen in de openbare ruimte. Dit kan een sociale en culturele armoede veroorzaken én eenzaamheid bij de ouderen.”

Volgens Stefaan Sintobin (VB) heeft het onveiligheidsgevoel bij vrouwen in steden als Brussel, Gent en Antwerpen andere redenen: “Dat heeft niks met het doven van de verlichting te maken!”

Voor burgemeester Dirk De fauw valt het in Brugge nog goed mee met het onveiligheidsgevoel: “Uit de veiligheidmonitor blijkt dat amper 2,1 van de Bruggelingen zich onveilig voelt. Het ligt iets hoger bij de vrouwen dan bij de mannen. Acht procent van de vrouwen mijdt openbare domeinen bij duisternis. Een vierde van de senioren gaat ‘s avonds niet meer buiten, maar dat heeft ook te maken met het feit dat ze minder goed zien. Maar Karin, wees gerust, in Brugge is er geen sprake van een uniform doofbeleid!”

Stookseizoen

Klimaatschepen Minou Esquenet wijst erop dat sedert juni het energieverbruik van de stad al met 12 procent gedaald is: “We hebben niet gewacht op de Vlaamse adviezen. We verlaten de start van het stookseizoen met vijftien dagen, pas op 15 oktober worden de chauffages opgezet in de stadsgebouwen. We hanteren een temperatuur van 19 graden, een graadje meer in de historische gebouwen. Enkel tussen 7 en 17 uur wordt er gestookt.”

“Honderd energieverslindende stadsgebouwen worden gemonitord, de radiatoren krijgen begrenzers. De veertien grootste energieverslinders krijgen extra maatregelen. De monumentenverlichting wordt uitgeschakeld om 23 uur, de kerstverlichting zal pas om 15.30 ontstoken worden. In scholen moet de verwarming en de verlichting uit na schooltijd en tijdens de vakantie.”

Volgens schepen Franky Demon (CD&V) is de stedelijke opknappremie hervormd: “Alle woningen kunnen nu een premie krijgen voor duurzaamheidsmaatregelen.”

Volgens Minou Esquenet is het Huis van de Bruggeling overstelpt met 320 dossiers rond energieadvies: “We gaan naar de Brugse buurten gaan met onze ontzorgingstrajecten en blijven groepsaankopen voor zonnepanelen stimuleren. Voor wie dat niet kan betalen is er een pilootproject met Koopstroom.”

Dienstencentra

Doenja Van Belleghem (CD&V) vond dat er ook nu nood is aan actie voor mensen die vrezen hun energierekening niet te kunnen betalen: “Concreet stel ik voor dat de dienstencentra ook ‘s avonds hun deuren openen, zodat Bruggelingen daar warm kunnen zitten en dus thuis minder moeten stoken.”

Mintus-voorzitter Pablo Annys (Vooruit) counterde meteen: “Er is daar geen personeel voor, dit kan enkel als vzw’s dit met vrijwilligers doen. Misschien kunnen de mensen ook terecht in een van de 65 kerken.” Hij wil wel volgende week uitpakken met een pamflet: “Veel gezinnen uit de lagere middenklasse hebben ook recht op een sociaal energietarief, maar ze weten het niet. We moeten hen beter informeren.”

“Er is nog geen overrompeling van ons energieloket, maar we zullen het voorstel van de handelsfederatie Comeos steunen, dat winkels adviseert om hun deuren dicht te laten om energie te besparen. Bij Vlaio zullen we een subsidietraject aanvragen, om handelaars te helpen bij duurzaamheidsmaatregelen.”

Stefaan Sintobin (VB) vroeg of dit wel voldoende is: “Ik zag onlangs een reportage over een school, waar in een klas zes van de zeventien kinderen geen brooddoos mee hadden. Ongetwijfeld hebben ze thuis ook geen verwarmd huis.”