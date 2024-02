Brugge wil dit jaar de kaap van 1.000 publieke laadpunten voor elektrische voertuigen halen

Het aantal laadpunten voor elektrische voertuigen stijgt razendsnel in Brugge. Vorig jaar werden 142 laadpalen geplaatst, dit jaar wil het stadsbestuur het netwerk uitbreiden tot 1.000 publieke laadpunten.

In januari 2023 plaatste de Stad Brugge nog de allereerste laadpaal van de nieuwe Vlaamse concessie. Uiteindelijk werden in 2023 maar liefst 236 publieke laadpunten goedgekeurd door het schepencollege. 142 van die laadpunten zijn ondertussen operationeel, voor de overige dossiers zijn laadpaalexploitant TotalEnergies of Fluvius aan zet. Binnen de Vlaamse concessie is Brugge zo de koploper op het vlak van aantal lopende plaatsingsdossiers.

Boost

“We willen in 2024 op dit elan verder gaan”, zegt burgemeester Dirk De fauw. “Op het college van maandag 5 februari werden alvast nog eens 34 laadpunten goedgekeurd. Wanneer alle laadpunten geplaatst zijn, kunnen EV-rijders gebruikmaken van een netwerk van bijna 1.000 publieke of semipublieke laadpunten in Brugge. Zo hopen we de elektrificatie van het wagenpark een boost te kunnen geven.”

Heel wat van de laadpalen worden geplaatst op nieuwe locaties, meestal op vraag van Bruggelingen met een elektrisch voertuig. Maar ook aan zowat ieder bestaand Allego laadstation laat Brugge de nieuwe laadpaalexploitant (TotalEnergies) een extra laadpaal plaatsen.

Bezettingsgraad

“Voor de gebruiker is dit interessanter. Zo vermijden we dat men van laadpaal naar laadpaal moet rijden op zoek naar een beschikbaar laadpunt. Dankzij de paal-volgt-paal uitbreidingen is de bezettingsgraad aan de Brugse laadpunten vandaag nergens problematisch. Dit ondanks de spectaculaire groei van het aantal elektrische voertuigen in Vlaanderen en Brugge”, aldus burgemeester Dirk De fauw.

Brugse EV-rijders zonder eigen laadmogelijkheid kunnen nog steeds een laadpunt aanvragen. Meer info op https://www.brugge.be/laadpalen-elektrische-voertuigen

Op schema

Eind 2023 beschikte Stad Brugge over zo’n 985 laadequivalenten op 747 laadpunten. Volgens Dirk De fauw is Stad Brugge op schema om de voorspelde laadnood van de Vlaamse Overheid (809 laadequivalenten tegen 2025) én de doelstelling van het Lokaal Energie- en Klimaatpact (1.800 laadequivalenten tegen 2030), te halen.

Ter info: een publieke laadpaal bestaat telkens uit twee laadpunten/twee laadequivalenten. Een snellader telt meer laadequivalenten, een semipublieke paal minder.