Brugge vereenvoudigt procedure voor het plaatsen van zonnepanelen in Stubbekwartier

De Stad vereenvoudigt de procedure voor het plaatsen van zonnepanelen in het Stubbekwartier. ‘We doen dat door het Ruimtelijk uitvoeringsplan (RUP) voor Christus-Koning Noord Oost te wijzigen. Dit plan was strenger dan in de rest van Brugge’, zegt schepen voor ruimtelijke ordening Franky Demon.

Het plaatsen van zonnepanelen op daken zichtbaar vanop het openbaar domein was in Brugge centrum en op de wijk Christus Koning verboden. Enkel met een omgevingsvergunning met openbaar onderzoek kon aan dat verbod soms worden voorbijgegaan. Door het ruimtelijk uitvoeringsplan (RUP) te wijzigen hoeft deze procedure niet meer en kunnen zonnepanelen op de meeste daken in het Stubbekwartier zonder omgevingsvergunning.

Nu moet voor alle woningen in het Stubbekwartier in Christus-Koning Noord Oost een vergunning aangevraagd worden als de zonnepanelen zichtbaar zijn vanaf het openbaar domein. Het schepencollege keurde deze week een wijziging van het RUP voor Christus-Koning Noord Oost goed.

Geen vergunning meer nodig

Van zodra de Breugse gemeenteraad de wijziging van het ruimtelijk uitvoeringsplan goedkeurt zal er voor die gebouwen niet langer een omgevingsvergunning nodig zijn voor het plaatsen van zonnepanelen op het dak. Concreet betekent dit dat alle daken van gebouwen op volgende kaart die in het bruin zijn aangeduid, dan een groene kleur krijgen: https://stadbrugge.maps.arcgis.com/apps/webappviewer/index.html?id=335e9fb0f154404d893e160565665726

Franky Demon legt uit: “Zo vereenvoudigen we de administratieve last en beperken we de investering in het opmaken van een dossier voor het plaatsen van zonnepanelen. De energietransitie wordt op die manier versneld en we komen op die manier tegemoet aan de vraag van burgers om te kunnen investeren in energie uit zon.’

Erfgoedwaarde

Voor woningen in Christus-Koning moest enkel in het Stubbekwartier nog een omgevingsvergunning aangevraagd worden om zonnepanelen te plaatsen. In de rest van Christus-Koning kon dit al zonder vergunning. Met de wijziging van dit RUP zullen alle woningen in Christus-Koning dus zonnepanelen kunnen plaatsen zonder omgevingsvergunning, tenzij het om een inventarispand gaat.

“Panden met erfgoedwaarde blijven we wel beschermen en daarom vragen we daar nog steeds om een vergunning aan te vragen’, verklaart Franky Demon. “Dat geldt voor alle gebouwen in de binnenstad en voor alle gebouwen in de rand met erfgoedwaarde. Zo houdt de stad toezicht op de kwaliteit van het legpatroon, de kleur van de panelen, de inpassing in het stedelijk landschap en kunnen we evalueren of het plaatsen van zonnepanelen in lijn is met de erfgoedwaarden van het pand en de stad.”