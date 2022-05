Brugge roept stadsgenoten op hun auto zo weinig mogelijk te gebruiken

Je eigen wagen zo weinig mogelijk gebruiken tijdens de maand juni, lukt jou dat?’ Dat is het opzet van de campagne die zoveel mogelijk Vlamingen dertig dagen lang wil laten proeven van alternatieven voor hun eigen auto. Deze ‘challenge’ gaat van start op 1 juni. Brugge is een van de deelnemende steden. De Stad roept alle Bruggelingen dan ook op om een maand lang te experimenteren met meer duurzame vervoersmiddelen.

“Je wagen eens aan de kant laten staan is uiteraard goed voor het klimaat en de leefbaarheid van de stad. In tijden van hoge brandstofprijzen is het daarnaast natuurlijk interessant voor je portefeuille”, zegt schepen van Klimaat en Energie Minou Esquenet. Partners NMBS, Blue-Bike, De Lijn en Cambio geven deelnemers een extra duwtje in de rug door enkele interessante voordelen. In Brugge doet ook Coopstroom een actie.

Voorbeeld

“Het perfecte moment om kennis te maken met onze prachtige fietsroutes, het openbaar vervoer of deelmobiliteit”, aldus schepen Minou Esquenet die alvast het goede voorbeeld geeft en in juni minstens drie keer per week met de fiets van haar woning in Lissewege naar het centrum zal fietsen voor vergaderingen.

De campagne ’30 dagen zonder wagen’ is een initiatief van het Netwerk Duurzame Mobiliteit.

Inschrijven voor de actie via https://30dagenminderwagen.be