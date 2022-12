Brugge krijgt 1 miljoen euro Europese steun om stad klimaatrobuust te maken en Kaaidistrict te realiseren

Brugge haalde iets meer dan 1 miljoen euro aan Europese middelen binnen in het kader van duurzame stadsontwikkeling binnen het Horizon Europe programma. Met dat geld wordt het innovatieve Kaaidistrict op poten gezet.

Onder leiding van de Noorse Universiteit voor wetenschap en technologie (NTNU) wordt samengewerkt met verschillende Europese havensteden. Brugge is een van de vier pilootsteden van het project, samen met Alesund (Noorwegen), Burgas (Bulgarije), Rimini (Italië). Vijf volgsteden passen vervolgens de strategieën toe in hun lokale context, namelijk Cascais (Portugal), Rijeka (Kroatië), Izmir (Turkije), Constanta (Roemenië), Pisek (Tsjechië).

Elke stad gaat na hoe stadsplanning en stadsontwerp kunnen bijdragen tot klimaatneutrale en klimaatrobuuste stadsontwikkeling.

Model

De pilootsteden starten een leertraject en onderzoeken welke elementen een belangrijke impact hebben op de CO2-uitstoot en de klimaatrobuustheid van de stad, in samenspraak met inwoners, bedrijven of andere organisaties. De ervaringen in de verschillende pilootsteden worden samengebracht tot een model (en daaraan gekoppelde monitoring) voor toekomstgerichte stadsontwikkeling, die ook in andere Europese steden gebruikt kan worden.

De Europese Unie ondersteunt zo steden in het realiseren van de ambitieuze Europese klimaatdoelstellingen. De partners van ReValue engageren zich om de CO2-uitstoot met 55% te verminderen tegen 2030. Deze ambitie ligt in lijn met het Brugse klimaatplan BruggeNaarMorgen.

Kaaidistrict

“Brugge start het leertraject in het Kaaidistrict, het gebied rond de Sint-Pieterskaai en de sluis ringvaart/Boudewijnkanaal”, legt burgemeester Dirk De fauw uit. “Brugge keurde in april 2022 al een toekomstvisie voor dit stadsdeel goed. Deze visie bevestigt de economische ambitie van het Kaaidistrict met plaats voor handel (retail), voedselproductie en -verkoop en een makersdistrict (kleine ambachten), gecombineerd met wonen en ontspanning. We kiezen voor een verweving van functies waar wonen, werken en ontspanning hand in hand gaan op lokaal en regionaal niveau.”

Volgen schepen van Klimaat en Energie Minou Esquenet kiest Brugge resoluut voor een toekomstbestendige ontwikkeling: “We zetten in op duurzame mobiliteit, energieneutraliteit en hernieuwbare energie. Deze stadsontwikkeling moet ook de circulaire economie een plaats geven.”

“Tenslotte moet deze omgeving meteen klimaatrobuust ontwikkeld worden met voldoende groen en watervoorzieningen. Deze stadsontwikkeling wordt een illustratie van het Brugge van Morgen. De ervaringen die we opdoen binnen het Re-Value project inspireren tot slot ook andere Brugse stadsontwikkelingen tot klimaatneutrale en klimaatrobuuste realisaties.”

Nieuwe strategie

“Om het ambitieniveau voor dit kaaidistrict te kunnen waarmaken, zullen we nieuwe strategieën moeten verkennen op het vlak van ruimtelijk beleid, klimaatbeleid, visievorming en samenwerken tussen de publieke en private sector”, bekent schepen van Ruimtelijke Ordening Franky Demon.

“De ontwikkeling van deze nieuwe stadswijk kan enkel gerealiseerd worden door en met alle stakeholders: eigenaars, ontwikkelaars, gebruikers, bewoners en alle betrokken overheden. Met de Europese middelen zetten we een projectteam in die de komende vier jaar aan de slag gaat met de stakeholders en die de ambities omzet in concrete plannen.”

Projectregisseur

Jana Grammens zet vanaf 1 januari 2023 haar schouders onder dit project. De Stad is nog op zoek naar een projectregisseur om het projectteam te versterken. De internationale startconferentie van dit project vindt plaats in Brugge van 31 januari – 2 februari 2023. Het project loopt van januari 2023 tot eind 2026.