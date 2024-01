Brugge blijft blue bikes betoelagen

Vlaanderen subsidieert de blue bikes niet langer, Brugge blijft dit systeem van deelfietsen wel betoelagen. Vorig jaar werden in Brugge bijna 26.000 ritten genoteerd.

Begin dit jaar is de Vlaamse overheid gestopt met de derdebetalersregeling voor Blue-bike klanten, een beslissing die kadert binnen de uitvoering van Basisbereikbaarheid. Daardoor verdwijnt de tegemoetkoming van één euro per rit in steden waar de derdebetalersregeling van toepassing is, waaronder Brugge.

Het college van burgemeester en schepenen besliste dat Stad Brugge zijn bijdrage niet zal stopzetten. “Als we dit niet zouden behouden, dan betaalt de gebruiker de volle pot. Nu zal de gebruiker 2,50 euro betalen in plaats van 3,50 euro”, zegt burgemeester Dirk De fauw.

Deelfietsen

Sinds december 2013 wordt aan het station van Brugge het derdebetalerssysteem toegepast bij de uitlening van de Blue-bikes. Het tarief voor ontlening van deze fietsen bedroeg oorspronkelijk 3 euro (nu 3,50 euro). In eerste instantie betaalde de Stad 2 euro per ontlening en de Vlaamse Overheid de overige 1 euro.

Sinds januari 2015 betaalt de Stad nog 1 euro, net als de Vlaamse Overheid. De gebruiker betaalt het restbedrag. Sinds de tariefwijziging van 1 februari 2022 komt dit neer op 1,50 euro per ontlening. Dat de deelfietsen goed worden gebruikt, blijkt uit de cijfers:

in 2019 waren er 21.367 ritten, in 2020 in coronatijd 13.741 ritten, in 2021 in coronatijd 15.844 ritten. In 2022 steeg dit tot 23.382 ritten, in 2023 waren er 25.981 ritten.

WVI

Nu stopt de bijdrage van de Vlaamse overheid voor Blue-bike klanten. “We behouden onze eigen bijdrage van 1 euro per ontlening tot de lancering van de deelfietsen via de West-Vlaamse Intercommunale (WVI). Zo kan de Blue-Bike klant gebruikmaken van de deelfietsen aan een tarief van 2,50 per ontlening en stijgt de prijs niet meteen van 1,50 euro naar 3,50 euro per ontlening”, zegt burgemeester Dirk De fauw.