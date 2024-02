Brouns zet 15 miljoen euro opzij in de strijd tegen wateroverlast in de Westhoek

Vlaams minister van Werk, Economie, Innovatie en Landbouw Jo Brouns (CD&V) heeft een budget van 15 miljoen euro beschikbaar voor projecten die de strijd aanbinden met wateroverlast in de Westhoek. “Hiermee wil de Vlaamse overheid verder investeren in structurele maatregelen om het risico op wateroverlast in de toekomst te verminderen”, zegt parlementslid Loes Vandromme uit Poperinge.

Begin november vorig jaar werd de ruime omgeving van de Westhoek getroffen door hevige wateroverlast. De aanhoudende regenval leidde tot overstromingen, modderstromen en heel wat schade aan huizen en landbouwgrond. De provinciale noodtoestand werd afgekondigd, bijna twee weken lang werkten brandweer en civiele bescherming door om zoveel als mogelijk de nood te lenigen. Tientallen mensen moesten hun huizen en landbouwbedrijven verlaten en wachten tot het water weggetrokken was.

Om dergelijke problemen in de toekomst zoveel als mogelijk te vermijden, heeft Vlaams minister Jo Brouns nu een budget van 15 miljoen beschikbaar gesteld voor projecten die tot een duurzame oplossing kunnen leiden. Vijf miljoen euro is afkomstig uit het Europees Fonds voor Regionale Ontwikkeling, de resterende tien miljoen euro past minister Brouns bij uit zijn eigen begroting. Beheerders van waterlopen, zoals het Agentschap Maritieme Dienstverlening of de Vlaamse Waterweg, maar ook lokale besturen kunnen een aanvraag indienen om hun project te financieren. “Met deze oproep willen we innovatieve projecten stimuleren die bijdragen aan een duurzaam en klimaatbestendig waterbeheer in de Westhoek. Water is een kostbaar goed waar we zuinig mee moeten omgaan. Zeker in tijden van klimaatverandering is het essentieel om ons watersysteem weerbaar te maken tegen droogte en overstromingen”, zegt minister Brouns.