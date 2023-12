Brasserie de Smouthoek uit Watou blikt terug op wateroverlast: “Zware domper, maar we kunnen het relativeren”

Langs de Moenaardestraat in Watou vind je Brasserie de Smouthoek. In de zomer van 2022 opende de brasserie de deuren. Na een succesvol jaar kregen zaakvoerder Christiaan Parrein en Manuela Bril in november af te rekenen met heel wat wateroverlast waardoor ze gedwongen de deuren moesten sluiten. “We mikken op half februari om te heropenen”, zegt Christiaan.

“Dit was vroeger het huis van mijn tante, dat ik overgekocht heb. Zeventien jaar geleden is het huis onder water gelopen. Daarna werden maatregelen genomen zoals bufferbekkens en dat hielp enorm. Nu is het hier twee keer op korte tijd allemaal onder water gelopen”, vertelt Christiaan Parrein (60), die afkomstig is uit Watou. Samen met zijn vriendin Manuela Bril (47), die haar roots heeft in Dranouter, runt hij Brasserie de Smouthoek. Het koppel werkt allebei in Aviko/Eurofreez in Proven.

“We dachten echt dat het hier niet meer onder water zou lopen, daarom kozen we ook voor een houten vloer. Maar hout en water gaan niet samen. Tijdens de opknapwerken, vóór de Smouthoek openging, plakten we een plankenvloer op de bestaande tegels. Dat zorgt er nu wel voor dat we nog een bestaande vloer liggen hebben. Enkel op de plaats waar vroeger een garage was, is er nu geen vloer meer. Hier en daar komen nog gebreken naar boven, zo ontdekten we nog deze week blaasjes op de schilderwerken.”

Pompen

“Met ongeveer 15 mensen hebben we hier vier à vijf uur water zitten wegscheppen. Zeventien jaar geleden kwam het water tot boven de knieën waarop we op een bepaald moment gewoon op de trap gingen wachten tot het stabiliseerde. Nu kwam het water tot plinthoogte, meer mocht er absoluut niet meer komen. De elektriciteit, de elektrische kachel, de stopcontacten en dergelijke konden we gelukkig vrijwaren, maar we moesten wel uren aan een stuk water in een ton scheppen dat kon weggepompt worden. Het water liep binnen vanaf de straatkant. We hadden voorzorgsmaatregelen genomen zoals zandzakjes en ik monteerde platen tegen de deur om het water zo veel mogelijk buiten te houden. Er zat ook nog flink wat stroming in het water, dus we moesten echt wel opletten”, vertelt Christiaan.

“Nu kozen we voor tegels die tegen een stootje kunnen”

“Er zijn serieuze opfrissingswerken nodig. We houden alles dagelijks goed in de gaten om te zien waar er gebreken bijkomen. Qua vloer kozen we nu voor tegels, een tegel die tegen een stootje kan. In de vloer zullen we onder bepaalde tegels ook een aansluiting voorzien om een pomp aan te koppelen, mocht het ooit nog voorkomen. Zo kunnen we het water misschien eenvoudiger naar buiten pompen. Onze nieuwe tegels zouden eerst eind 2023 binnenkomen, nu is het al januari 2024. Er wordt ons een restje opgestuurd zodat we aan de slag kunnen. We hoopten om begin februari te heropenen, maar dat zal waarschijnlijk niet haalbaar zijn. We mikken op half februari. De exacte datum zullen we nog publiceren op onze website en sociale media.”

Late roeping

“Fijn is het absoluut niet, maar gelukkig hebben we nog ons vast werk. Ik zit in de nachtploeg en Manuela doet de vroege of late shift. De Smouthoek was een late roeping. Vroeger heb ik nog veel fuiven georganiseerd in Watou en Manuela heeft 25 jaar in de keuken gewerkt in restaurant Den Ekster in Dranouter”, vertelt Christiaan.

Onder de nieuwe tegels wordt op bepaalde plaatsen een aansluiting voorzien om een waterpomp aan te koppelen, mocht het ooit nog nodig zijn. © LBR

“We zijn nog altijd heel blij dat we de stap gezet hebben om de Smouthoek te openen. Het is natuurlijk wel pittig. We werken zeven dagen op zeven – vrijdag, zaterdag en zondag is de Smouthoek open – en dat is niet te onderschatten, maar we doen het heel graag. Los van de wateroverlast hebben we een heel succesvol jaar gehad. Het zat hier steevast vol en we moesten mensen teleurstellen omdat we geen plaats meer hadden. De wateroverlast en de schade is natuurlijk een domper, maar we hebben gelukkig nog ons vast werk en door onze leeftijd kunnen we veel relativeren”, zegt Manuela.

“Op het moment van de tweede overstroming hadden we eigenlijk een weekendje weg geboekt, want we voelden dat we er nood aan hadden om er even tussenuit te gaan. Dat hebben we uiteraard moeten annuleren, maar halen we nu tijdens de eindejaarsperiode in. We voelen ons enorm gesteund en krijgen vaak de vraag wanneer we eindelijk weer opengaan. We bieden cadeaubonnen aan, dus wie een bezoekje aan de Smouthoek cadeau wil geven kan dat.”