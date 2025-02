Bram Verbruggen komt praten over het klimaat

Op vrijdag 28 februari om 20 uur komt Bram Verbruggen praten over Het klimaatprobleem: het is en blijft een hot topic! in De Cultuurfabriek in de Kortrijkstraat 4. Iedereen herinnert zich nog wel de waterbom boven het Spaanse Valencia en de verschrikkelijke gevolgen ervan. Meteoroloog en VRT-weerman Bram Verbruggen legt de oorzaken, de gevolgen op korte en lange termijn, en de mogelijke oplossingen van het probleem uit. Dit met een snuifje confrontatie, maar ook met de nodige inspiratie. Je komt ook te weten waarom we niet spreken over ‘de klimaatopwarming’ of ‘de klimaatverandering’. Toegang: 10 euro. Tickets te koop aan de deur, betalen kan cash of via payconiq.

Organisatie: Raad Leefmilieu en de gemeente.