bpost levert kranten en pakjes op uitstootvrije manier in de Brugse binnenstad

In de Brugse binnenstad leveren de postbodes nu kranten, post en pakjes op een uitstootvrije manier: te voet, ofwel met behulp van 15 elektrische voertuigen en 9 fietstrailers.

Met de groene vloot vermindert bpost de CO2-uitstoot en de hoeveelheid fijn stof bij de belevering van post en pakjes drastisch, waardoor de luchtkwaliteit in de Brugse binnenstad verbetert. “Daarnaast zorgt deze aanpak voor minder verkeersbewegingen in de stad”, zegt woordvoerder Veerle Vanmierlo. “Ook de bestemmelingen kunnen bijdragen tot het verlagen van de voetafdruk, door pakjes te laten leveren in een door hem/haar gekozen afhaalpunt in de buurt. Zo worden vruchteloze leveringspogingen en nodeloze kilometers vermeden.

Duurzame ambities

bpost wil een leidende rol opnemen op vlak van duurzame stadslogistiek. In België streeft de onderneming ernaar om tegen 2025 25 grote steden te bedienen zonder CO2-uitstoot, en dit dankzij een groene vloot van elektrische voertuigen, cargofietsen, in combinatie met een dicht netwerk van afhaalpunten (Postkantoren, Postpunten, Pakjespunten, Pakjesautomaten, enz.).

Momenteel zijn de steden Mechelen, Leuven, Namen, Bergen en Louvain-la-Neuve volledig uitgeruste ecozones. Het aantal volledig uitgeruste ecozones zal verder worden uitgebreid. Tegelijkertijd zet bpost de vergroening van haar vloot onverkort verder. Dat heeft bpost namelijk volledig zelf in handen en die CO2-neutrale belevering is de de eerste stap richting ecozone.

Elektrische voertuigen

De leveringen in Brugge gebeuren met vijftien elektrische voertuigen, negen cargofietsen dor 24 posboden. Er is een netwerk van 13 afhaalpunten binnen het ei van Brugge, slechts één postkantoor, maar twee pakjesautomaten en tien post- en pakjespunten. Volgens woordvoerder Veerle Vanmierlo lopen de gesprekken met de stad Brugge verder voor de verdere uitbreiding van het netwerk van afhaalpunten, om op die manier te evolueren naar een volledig uitgeruste ecozone.

De Brugse burgemeester Dirk De fauw is tevreden: “Dit voorjaar lanceerden we ons Klimaatplan BruggeNaarMorgen. Met dit klimaatplan hebben we de ambitie om de CO2-uitstoot in onze stad tegen 2030 met de helft reduceren. We zijn verheugd dat bpost niet bij de pakken blijft zitten en als groot bedrijf het goede voorbeeld geeft. Dergelijke initiatieven kunnen we vanuit het stadsbestuur alleen maar toejuichen”