Boeren in zak en as na zoveelste oppompverbod: “Verschillende collega’s kunnen het niet meer aan”

Voor de vierde keer in de voorbije vijf jaar wordt ons land geconfronteerd met extreme droogte en bijhorende oppompverboden. Landbouwers, die net voor de oorlog in Oekraïne contracten afsloten voor groenten, zitten nu nóg meer met de handen in het haar. “Had ik dat geweten, dan zou ik maïs geplant hebben: die teelt wordt duurder en heeft weinig water nodig.”

Het waterpeil van het Blankaartbekken bij Diksmuide blijkt gezakt naar 2,56 meter, terwijl het streefpeil 2,70 meter bedraagt. “Dit is het laagste peil gemeten in midden mei in de voorbije vijf jaar”, waarschuwt West-Vlaams gouverneur Carl Decaluwé, die nu een nieuw onttrekkingsverbod invoert op enkele onbevaarbare waterlopen in de provincie. “De verwachting is dat we evolueren naar een uiterst droge situatie met recordwaarden.”

Zoveelste klap

Een zoveelste klap voor land- en tuinbouwers, die de voorbije maanden meermaals hun ongenoegen lieten blijken. Johan Kimpe (56) en Henk Tommelin (55) zijn stilaan anciens in het vak. “Maar ik zou nu niet meer beginnen, in de jaren tachtig was het veel beter om te boeren”, mijmert Henk uit het Ieperse gehucht Pilkem, die dit jaar contracten afsloot voor twaalf hectare bloemkolen en spinazie.

Voeding zal duurder worden, maar van die prijsstijging zullen wij boeren geen graantje meepikken

“Na betogingen bij onze afnemers werden de contracten midden februari onderhandeld en kregen we een prijsstijging van amper vijf procent. Een week later brak de oorlog uit in Oekraïne De kosten, die al stegen door corona, bleven oplopen.”

Brandstofprijzen

“Onze brandstofprijzen zijn meer dan verdubbeld, de meststoffen verdriedubbeld, machines werden een kwart duurder en gewasbeschermingsmiddelen 15 procent”, klaagt Johan uit Langemark.

“Had ik toen van die oorlog geweten, dan zou ik maïs geplant hebben in plaats van groenten. Die teelt wordt duurder en heeft weinig water nodig”, stelt Henk. “Mijn waterput van vier miljoen liter is nu goed gevuld, maar dat wordt niet genoeg als deze droogte zich weer doorzet. Die onzekerheid is het ergste. Aan deze vaste contractprijzen en stijgende kosten komen we er niet, en dan kan de opbrengst nog tegenvallen door het extreme weer. Het mag weer regenen zoals vroeger.”

Psychiatrie

“Dan was het ook leuker om te boeren”, vindt Johan. “Nu lopen velen op de toppen van hun tenen: ze lenen zich tende, terwijl ze geconfronteerd worden met extra administratie, regels en beperkingen. Ik ken verschillende boeren, die het niet meer aankunnen. Ze belanden in de psychiatrie of stappen zelfs uit het leven.”

“Dit kan de druppel zijn”, waarschuwt Henk. “Mijn ouders en grootouders hebben na de wereldoorlogen honger geleden. Ergens hoop ik dat veel mensen nu voelen dat voeding niet vanzelfsprekend is. Ook dat zal duurder worden. Maar van die prijsstijging zullen wij, boeren, geen graantje meepikken.” (TP)