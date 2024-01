Blankenberge steunt landinrichtingsproject Oudlandpolder onder voorwaarden

Het stadsbestuur van Blankenberge gaf onlangs een gunstig advies aan de Vlaamse Landmaatschappij (VLM) over het landinrichtingsproject Oudlandpolder. Dat project moet het gebied beter voorbereiden op de klimaatverandering, de landbouw ondersteunen en de omgevingskwaliteit verbeteren. Het lokaal bestuur stelde wel een aantal voorwaarden.

Uitgangspunten zijn de realisatie van een klimaatrobuust waterbeheer, het verzekeren van toekomstmogelijkheden voor de landbouw door de duurzame transitie te faciliteren, op recreatief vlak inzetten op fietsmobiliteit en het verbeteren van de omgevingskwaliteit van de Polderrand Kust. Zeker gezien de huidige waterproblematiek actuele thema’s, meent schepen van Ruimtelijke Ordening en Landbouw Patrick De Klerck (Open VLD).

“We volgen de basisuitgangspunten van het landinrichtingsproject, maar schuiven toch een aantal voorwaarden naar voor. Zo vragen we om de parking aan de Oudlandpolder te schrappen om bijkomende druk op de bloemenwijk te vermijden en geen hoogstammige bomen te planten aan de rand van het woongebied om de weidsheid van het zicht op het polderlandschap niet te storen. Tevens stellen we voor om de doorsteken van de bloemenwijk naar de nieuwe fietsroute te beperken en deze verder van de woningen aan te leggen. Zitbanken en picknickplaatsen zien we ook liever niet direct achter de percelen van de aanpalende woningen.”

Waterberging

Finaal onderschreef het college van burgemeester en schepenen het standpunt van de landbouwraad over de compartimentering. “We waken over mogelijke schaduweffecten voor bijvoorbeeld zonnepanelen en bladval in tuinen en goten. Om sluikafval te vermijden, moeten er afvalbakken komen. En als er verlichting wordt geplaatst, moet dit liefst een dynamisch systeem van lage verlichting zijn, waarbij de verlichting oplicht in functie van (fiets)bewegingen. De verharding moet ook minimaal zijn om het landschap zo weinig mogelijk te schaden en om infiltratie mogelijk te maken”, vult schepen van Openbare Werken en Milieu Jurgen Content (Vooruit) aan.

Voor het grachtsysteem zijn alternatieven naar voren geschoven. “Er moet voldoende capaciteit voor waterberging komen als buffer in de winter en reserve in de zomer. Maar het water moet ook kunnen afstromen bij zeer hevige regenval”, klinkt het. De totale kostprijs van het project is geraamd op zo’n 10,5 miljoen euro. Het lokaal bestuur zou hieraan 500.000 euro bijdragen, maar gaat wel nog op zoek naar subsidies. “Het is nu aan de VLM om het dossier verder te finaliseren”, klinkt het.