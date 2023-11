Blankenberge introduceert nu ook deelwagens: “Belangrijke stap richting meer duurzaamheid”

Na de deelfietsen en deelsteps, zijn er sinds dinsdag ook deelwagens beschikbaar in Blankenberge. “Een belangrijke stap richting meer duurzaamheid”, zegt schepen van Mobiliteit Patrick De Klerck (Open VLD).

“Deelwagens zijn niet alleen milieuvriendelijk en kostenbesparend, het is ook een flexibele oplossing. En tot slot hebben deelwagens een sociale functie: carpoolen kan de band met buurtgenoten versterken.”

In deze eerste fase worden er drie deelwagens ingezet: twee aan het stadhuis en één in de Dujardinstraat. “Door vertragingen in het productienet kan Cambio momenteel wel nog geen elektrische wagens leveren. We starten daarom als overgangsperiode met drie traditionele benzinewagens. Later volgen twee elektrische personenwagens en een kleine elektrische bestelwagen. Het aantal ingezette wagens kan dan altijd nog verder toenemen in functie van het succes”, klinkt het.