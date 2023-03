Blankenberge en Sea Life tellen af naar Eneco Clean Beach Cup op 26 maart: “Sensibilisering blijft belangrijk”

Donderdag vond in Sea Life een partnerevent plaats als opwarmer voor de Eneco Clean Beach Cup op zondag 26 maart. Burgemeester Björn Prasse is trots dat Blankenberge dit jaar de hoofdlocatie is en wijt het succes van het initiatief vooral aan het feit dat het bottom-up gegroeid is vanuit de surfclubs.

Uitbater van de hoofdlocatie, O’Neill Beach Club, haalde vorig jaar het meeste afval op en is vastberaden om ook deze editie weer zoveel mogelijk leden en sympathisanten op de been te brengen. Ook Sea Life zet dit jaar mee de schouders onder het initiatief. Algemeen directeur Steve Vermote liet weten dat zeehondje Billy – een van de vele die het slachtoffer worden van het plastic afval in de Noordzee – ondertussen voldoende aangesterkt is om tijdens het slotmoment te worden vrijgelaten. Die eer is weggelegd voor minister van Noordzee Vincent Van Quickenborne. Tot slot wees ook professor Maaike Vercauteren nogmaals op het belang van sensibilisering.

“Door plastic te rapen, wordt bovendien niet alleen gesensibiliseerd, het proces wordt vooral ook stopgezet: de plastic flessen breken niet meer af tot micro- of nanoplastics, waardoor de impact op het milieu beperkt blijft.”