Beloning voor wie afval scant en in de vuilnisbak gooit: De Click bestrijdt zwerfvuil

Rondslingerend afval is het Torhoutse stadsbestuur al langer een doorn in het oog en dus wordt er deelgenomen aan de actie De Click. Dat is een beloningsproject van Fost Plus om zwerfvuil tegen te gaan. Wanneer je je eigen afval of opgeraapt zwerfvuil scant en daarna in de juiste vuilnisbak gooit, krijg je virtuele punten. Die punten kun je inwisselen voor een Torhoutbon of andere voordelen.

“Zo willen we iedereen motiveren om op de juiste manier om te gaan met afval op straat”, aldus schepen van Leefmilieu Elsie Desmet. “De Click is een nieuwe aanpak in de strijd tegen zwerfvuil. Iedereen kan altijd en overal meedoen. Via de gratis app The Click scan je onderweg je eigen lege consumptieverpakkingen of opgeraapt zwerfvuil. Dat goede gedrag wordt beloond met virtuele Circular Ucoins, die kortingen en cadeaus opleveren. En die hopelijk vooral een blijvende gedragsverandering tot gevolg hebben, zodat ronddolend afval tot het verleden behoort.”

Roze Vuilnisbakken

Het stadsbestuur wil met de nieuwe actie vooral de jongeren bereiken en lanceerde De Click dan ook nabij het station op het moment dat het er krioelde van de schoolgaande jeugd. The Click is een voorbeeld van gamificatie: het aanwenden van spelprincipes en -technieken in een niet-spelcontext om menselijk gedrag op een positieve wijze te sturen.

“Fost Plus heeft de meeste stedelijke vuilnisbakken intussen in het roze aangekleed om ze te laten opvallen in het straatbeeld”, vervolgt de schepen. “Dat is onder andere het geval met de mobiele vuilnisbakken in de stationsbuurt, een plaats waar veel zwerfvuil voorkomt. De Click is een aanpak in de directe leefomgeving van de jongeren. Een aanpak waarmee we op de verhoopte sociale normen focussen.”

Wim Geens van Fost Plus is alvast overtuigd van het nut en de slaagkansen van De Click. “Moderne uitdagingen vragen om moderne oplossingen”, zegt hij. “Iedereen weet dat zwerfvuil niet thuishoort in onze samenleving, maar toch belandt afval nog veel te vaak op de grond. Met De Click helpen we mensen inzien dat afval waarde heeft via recyclage. Een dergelijk beloningsproject ligt in de lijn van de ambities van Fost Plus, namelijk ervoor zorgen dat elke verpakking gerecycleerd kan worden.”

Barcodes inscannen

Om mee te doen aan De Click heb je een smartphone nodig. Spot je onderweg zwerfvuil? Raap het op en hou het samen met je eigen lege verpakkingen bij tot je aan de volgende vuilnisbak komt. Open dan op je telefoon de Click-app, die gemakkelijk gedownload kan worden, en scan de barcode van de verpakking. Is er geen barcode te zien of is die onleesbaar, neem dan een foto van het afval. Gooi nu het vuil in de juiste vuilnisbak en… je ontvangt in ruil de Circular Ucoins. Op de website van De Click is te vinden welke beloningen je met die virtuele punten kunt binnenhalen.

Torhout is zeker de enige niet die zich bij De Click aansluit. Heel wat gemeenten, bedrijven en organisaties hebben dat al gedaan. Fost Plus promoot het systeem dan ook stevig.

“Clicken kan probleemloos in heel België”, weet schepen Desmet. “Half april telde De Click al 75.000 gebruikers, samen goed voor 665.000 clicks. Daardoor is hopelijk heel wat afval in de juiste vuilnisbak terechtgekomen, daar waar het anders misschien op de grond zou zijn beland.”

Info: www.the-click.be (Johan Sabbe)