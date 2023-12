Beernem lanceert een eigen klimaatbrochure

Sinds vorige week heeft de gemeente een eigen ‘klimaatbrochure’. Die bundel kadert in de plannen van de gemeente om haar klimaatdoelstellingen samen met haar burgers te halen. “We willen de burger betrekken en geven concrete tips om ook zelf aan de slag te gaan”, vertelt schepen voor Milieu Jan Vanassche (Groen).

De gemeente Beernem werkte samen met haar buurgemeenten een plan uit om tegen 2030 een aantal strakke klimaatdoelstellingen te realiseren. “Voor ons krijgt burgerparticipatie daarin een belangrijk aandeel”, vertelt schepen Vanassche. “We zijn er namelijk van overtuigd dat klimaatdoelstellingen voor een groot deel door de burger zelf te realiseren zijn. Participatie was en is een basispoot van ons plan en daar zijn we al sinds het begin van dit traject mee bezig.”

Al sinds de coronacrisis organiseerde de milieudienst een aantal klimaattafels. Daarbij organiseerde het gemeentebestuur gesprekken met klimaatdeskundigen en burgers over vier basispijlers: energie, water-droogte, groen en mobiliteit. “We maakten met de deelnemers van die gesprekken de afspraak dat we zouden rapporteren over onze acties en dat doen we nu een eerste keer met deze brochure. Het is de bedoeling om dat ook jaarlijks te gaan doen. De brochure is vrij te lezen op de website van de gemeente en je kan ook een exemplaar ophalen aan het gemeentehuis”, gaat Vanassche verder.

Maatregelen

In de brochure lijst de gemeente de acties die ze zelf onderneemt, op. Bovendien worden daarbij telkens een aantal maatregelen voor de burger zelf beschreven. “We krijgen nog steeds veel vragen van burgers die zich afvragen wat ze zelf kunnen doen. Als gemeente kiezen we resoluut voor groene energie.”

“In de brochure lijsten we ook op hoe de burgers die keuze kunnen maken en wijzen we hen de weg naar diensten als De Woonwinkel of het Provinciaal Steunpunt Duurzaam Bouwen en Wonen. Maar we tonen ook aan welke kleine ingrepen men kan doen. Zo kunnen we de burger meekrijgen in een realistisch klimaatverhaal”, aldus de schepen.