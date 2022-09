Beernem helpt inwoners bij keuze om bomen te planten

In samenwerking met het Regionaal Landschap Houtland en Polders organiseerde Beernem een infosessie die de burger wil helpen om de juiste boom te kiezen voor zijn of haar tuin.

De workshop groeide uit tot een groot succes, want niet minder dan 140 personen schreven zich in. Men moest zelfs uitwijken naar de grotere theaterzaal. “De grote opkomst bewees dat de Beernemnaar zijn of haar steentje wil bijdragen tegen de klimaatopwarming”, zegt schepen Jan Vanassche (GROEN).

“Wellicht wordt de bewustwording ook versterkt door de bloedhete temperaturen van de voorbije maanden. Wat is er heerlijker dan een grote schaduwboom om te kunnen schuilen. Dergelijke boomplantacties scherpen zeker het milieubewustzijn van de inwoners aan. Het is fijn dat de Beernemnaar schouder aan schouder staat met de gemeente om tegen de klimaatopwarming te strijden, maar als bestuur hebben wij toch de grootste verantwoordelijkheid. Daarom nemen we structurele en duurzame langetermijnmaatregelen.”

De gemeente zet stevig in op een landschapsinrichting waar dreven, houtkanten en het bewaren van historisch grasland een prominente plaats krijgen. De opmaak van een bomenbeheerplan is volop bezig, een ecologisch bermbeheerplan start binnenkort op. Tevens neemt de gemeente ook maatregelen ten gunste van ontharding, waterinfiltratie, opvang van hemelwater…

Green Deal

“De strijd tegen de klimaatverandering mag zich niet louter beperken tot de aanplant van bomen en struiken, maar er moeten ook energiebesparende en andere maatregelen genomen worden die de uitstoot van broeikasgassen en CO2 reduceren. Die zitten onder andere vervat in de Europese Green Deal en in het Burgemeestersconvenant dat we met zeven omliggende gemeenten hebben afgesloten”, besluit Jan Vanassche. (Regi)