Astropolis deelt in de brokken door Eunice en Franklin: kijkdag door reuzetelescoop uitgesteld

De stormen van de afgelopen dagen hebben lelijk huis gehouden in Oostende en omstreken en ook Astropolis liep schade op. Het hele dak werd bijna volledig opengescheurd en dat is opmerkelijk, want het gebouw staat er nog niet zo lang.

Astropolis, het Space Science Center in Oostende, moet haar komende activiteit schrappen. De voorbije stormen Eunice en Franklin scheurden het dak van het nieuwe gebouw bijna volledig open en dat is balen voor directeur Patrick Jacques. “Normaal zouden we onze reuzetelescoop op het dak van de Astropolis op vrijdag 25 februari voor het eerst tonen aan het grote publiek tijdens ons eerste ‘Astropolis at night’-activiteit”, zegt Patrick Jacques. “Dat kan nu niet meer, want de schade aan het dak is te groot.”

Astropolis is een sterrenkundig en ruimtevaartgericht ‘all weather’-belevingscentrum is pas sinds vorige zomer open en dan nog op halve kracht door het coronavirus. “Gelukkig werd er meteen actie ondernomen om de schade te herstellen, maar toch zullen we onze kijkdag met een maand moeten uitstellen, tot vrijdag 25 maart. De voordracht van historicus Pieter Serrien, over de inzet van het V2-wapen als allereerste raket, op donderdag 24 februari, kan wel plaatsvinden. En ook de diverse activiteiten tijdens de krokusvakantie kunnen gelukkig doorgaan. Kinderen zullen er raketten leren bouwen en lanceren, er is een indrukwekkende documentaire ter ondersteuning van de ‘Race naar de Maan’ XPO en er is de gloednieuwe ‘boerenkriebels’ activiteit voor kleuters waarbij men de maan leert schetsen tijdens een praktijkgerichte workshop”, aldus de directeur.