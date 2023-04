Activist Wouter Mouton noemt Brugs burgemeester De fauw een ‘klimaatcrimineel’

De bekende klimaatactivist Wouter Mouton hield zondagvoormiddag een nieuwe actie op de Vismarkt in Brugge. Hij blinddoekte het standbeeld van voormalig Brugs Burgemeester Frank Van Acker als symbool voor wat hij de blindheid van de huidige politici voor de klimaatproblematiek noemt. Huidige burgemeester Dirk De fauw (CD&V) kreeg van Mouton het verwijt een ‘klimaatcrimineel’ te zijn.

Ook een celstraf in Nederland enkele maanden terug en nog lopende rechtszaken doen de bekende Brugse activist Wouter Mouton zijn strijd voor het klimaat, en dus tegen de opwarming van de aarde, niet staken. Zondagvoormiddag hield hij opnieuw een actie, deze keer op de Vismarkt in Brugge. Zijn actie was evenwel minder orde verstorend dan eerder manifestaties, waarbij hij bijvoorbeeld de aankomst van het WK Tijdrijden verstoorde of zich vast kleefde aan een bekend kunstwerk.

Mouton had post gevat naast het borstbeeld van voormalig Brugs Burgemeester voor de socialistische partij Frank Van Acker op de Vismarkt. Van Acker kreeg een blinddoek om als symbool voor de huidige politiek die blind zou zijn voor de klimaatproblematiek. “Eigenlijk deed Frank Van Acker destijds meer voor het milieu dan de huidige politici. Hij zette zich in voor structurele veranderingen in de binnenstad waarbij asfalt vervangen werd door de ondertussen karakteristieke kasseien. Zo wou hij het autoverkeer ontmoedigen en meer ruimte geven aan voetgangers en fietsers; zeer vooruitziend voor die tijd dus”, verduidelijkt Wouter Mouton. “Van Acker verzette zich ook tegen het vervoer van radioactief afval over Brugs grondgebied. Ik maak me sterk dat Van Acker zich zou omdraaien in zijn graf bij zoveel klimaatwanbeleid vandaag.”

Op een van zijn intussen kenmerkende oranje borden had Mouton nog een andere opmerkelijke boodschap, of alvast vraag, bij zich. ‘Is De fauw a climate criminal?’, zo stond er te lezen; verwijzend naar de huidige Brugse burgemeester. “Het Brugse stadsbestuur mikt op klimaatneutraliteit tegen 2050, zoals veel bedrijven en overheden en dat is veel te laat. Het toont overigens geen tussentijdse doelen en er wordt ook maar heel beperkt extra budget voor uitgetrokken”, stelt Wouter Mouton. “Wat is het dus waard? Het laatste internationale klimaatrapport toonde enkele weken geleden aan dat dit niet voldoende is. Overheden, en dus ook de lokale politici zoals De fauw, spelen dus met de leefbaarheid van de wereld waarin onze kinderen zullen leven. We stevenen momenteel af op 3 graden opwarming. Als allereerste stap moeten overheden de ernst van de situatie erkennen en de klimaatnoodtoestand uitroepen. Steden als Barcelona, New York en Londen deden dat al jaren geleden.”