67 gratis klimaatbomen voor Kortrijkse tuinen: “Biedt alleen maar voordelen”

Eerder dit jaar konden aanwezigen tijdens de ‘Boom zoekt Tuin’ infoavond een gratis klimaatboom uit een lijst van 15 inheemse soorten bestellen. 67 Kortrijkzanen haalden op 16 december hun bestelling op en geven de boom een plekje in hun tuin.

De Provincie West-Vlaanderen, Stadlandschap Leie en Schelde en Stad Kortrijk bundelden de krachten om inwoners van Kortrijk te overtuigen een klimaatboom in hun tuin te plaatsen. De publiekscampagne ‘Klimaatboom zoekt tuin’ kadert in het Lokaal Energie- en Klimaatpact. Klimaatbomen zijn boomsoorten die goed gedijen in de klimaatomstandigheden van de toekomst. De term ‘klimaatbomen’ is in het leven geroepen om aandacht te vestigen op het belang van klimaatverandering op de boomsoortenkeuze.

“Een boom in je tuin biedt alleen maar voordelen. Afkoeling tijdens de hitte, nestgelegenheid en voedsel voor dieren, vangen van fijn stof en CO2 en produceren van zuurstof. Voor velen is het plekje onder de boom ook het lievelingsplekje in de tuin. Om te lezen of te genieten van de stilte”, zegt Bert Herrewyn, schepen van Natuur, Klimaat en Biodiversiteit.

Voor de inwoners zijn de bomen volledig gratis. Deze campagne werd voor de helft door Stadlandschap Leie en Schelde bekostigd en voor de andere helft door de stad. Van elke inheemse soort werd minstens één besteld. De absolute favoriet was het krentboompje met 25 bestellingen. Bieke Foulon woont in de Mellestraat in Heule en koos voor de lijsterbes. “Ik vind het een mooie boom én nuttig. In het najaar groeien er rode bessen aan voor de vogels.” Papa Marc helpt met het aanplanten van de boom.

Infosessie gemist?

Wil je ook graag jouw steentje bijdragen om de klimaatverandering tegen te gaan en de biodiversiteit te vergroten, maar heb je dit jaar deze campagne gemist? Geen zorgen, het is de ambitie van de stad om ook de komende jaren in te tekenen zodat nog meer mensen de kans krijgen een gratis boom te planten.