45.000 van de 220.000 herbruikbare drankbekers zijn spoorloos na De Warmste Week in Brugge

45.000 van de 220.000 herbruikbare brekers die de Stad Brugge voor de horeca op ‘t Zand tijdens De Warmste Week aangekocht had, zijn verdwenen. “Een normale zaak”, zegt burgemeester Dirk De fauw. “De openbare afvalstoffenmaatschappij OVAM rekent bij elk evenement op een verlies van 5 à 10 procent bekers.”

De Stad Brugge had nog van vorige evenementen 20.000 herbruikbare bekers en kocht er nog 200.000 euro bij voor De Warmste Week. De bedoeling was dat de horeca op ‘t Zand geen glazen of plastieken wegwerpbekers zou gebruiken. Goed voor het klimaat én voor de veiligheid. Die aankoop kostte de Brugse stadskas 10.000 euro.

Spoorloos

De herbruikbare bekers waren niet enkel voor De Warmste Week, Brugge wil ze ook ter herschikking stellen van lokale verenigingen en gebruiken voor andere manifestaties. Op Oudejaarsavond hadden ze ook al hun nut tijdens Vlaanderen Zingt en de lasershow op ‘t Zand, ingericht door het Comité voor Initiatief.

Uit tellingen blijkt nu dat 45.000 bekers spoorloos zijn. Er waren nochtans inzamelbakken op ‘t Zand en stewards maanden muziekliefhebbers aan om hun bekers daarin te deponeren. Blijkbaar zijn toch nog vele bekers kapot geraakt of meegenomen door de toeschouwers van de VRT-concerten op ‘t Zand.

Geen ramp

Volgens Brugs burgemeester Dirk De fauw is dat geen ramp. Integendeel : “OVAM rekent bij elk evenement op een verlies van 5 à 10 procent herbruikbare bekers. Wij verliezen er per avond amper 2,6 procent. Dat is een uitstekend resultaat. De kostprijs van 10.000 euro wordt meer dan gecompenseerd.”

“Want we hebben 30.000 euro standgeld ontvangen voor de extra drankstanden op ‘t Zand. Voor de lokale horeca daarentegen was alles gratis. Als dat geen ondersteuning is van onze lokale ondernemers!”

Wasstraat

Normaal gezien zijn 60.000 bekers voor evenementen tot 15.000 toeschouwers op ‘t Zand ruimschoots voldoende. Maar de wasstraat van het maatwerkbedrijf ODAS – het vroegere Footstep – kan slechts 41.000 bekers per nacht reinigen. Vandaar dat Brugge er meer nodig had voor De Warmste Week.