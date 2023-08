227 Bruggelingen hebben hun nummerplaat ingeleverd, maar budget voor premie van 500 euro is nu al op

In anderhalf jaar tijd hebben 227 Bruggelingen de nummerplaat van hun auto ingeleverd. Uit bekommernis om het klimaat laten zij hun wagen op stal. Hiervoor krijgen zij een stadstoelage van 500 euro. Dat blijkt uit het antwoord van burgemeester Dirk De fauw op een vraag van gemeenteraadslid Ilse Coopman (N-VA). Nu blijkt dat het voorziene budget van 100.000 euro al opgesoupeerd is en dat 27 Bruggelingen nog wachten op de uitbetaling hun premie.

In het kader van de Brugse klimaatambities heeft de gemeenteraad van 25 april 2022 een subsidiereglement goedgekeurd betreffende de subsidiëring van het schrappen van de nummerplaat. Bruggelingen die hun nummerplaat laten schrappen en een engagement aangaan om het in de toekomst met een wagen minder te doen, krijgen een subsidie voor het aankopen van duurzame mobiliteitsoplossingen.

Klimaatambities

De subsidie wil volgens burgemeester Dirk De fauw (CD&V) een duidelijk en krachtig signaal zijn dat stad Brugge haar klimaatambities waar wil maken: “De maatregel werd letterlijk opgenomen in het Brugs klimaatplan 2030. Het subsidiebedrag bedraagt maximaal 500 euro per geschrapte nummerplaat. In het budget van de Dienst Mobiliteit werd hiervoor 25.000 euro voorzien per jaar van 2022 tot 2025. In totaliteit is er dus 100.000 euro voorzien in het meerjarenplan, goed voor het schrappen van minstens 200 nummerplaten.”

Tussen 14 april 2022 en 31 december 2022 deden 179 Bruggelingen een aanvraag. “In het begin waren veel aanvragen ongeldig: betalingsbewijzen ontbraken, aankopen dateerden van voor de lancering van de subsidie”, bekent de Brugse burgemeester.

Die aanvragen werden afgekeurd door het schepencollege. Mensen die een onvolledige aanvraag deden, kregen wel de mogelijkheid hun aanvraag te vervolledigen. Finaal werden in 2022 146 dossiers goedgekeurd. Dit ten bedrage van 58.290,86 euro. Tussen 1 januari 2023 en 25 juli 2023 deden nog eens 81 Bruggelingen een aanvraag. De aanvragen worden in augustus voorgelegd aan het college.

Leeftijd

Volgens Dirk De fauw is de gemiddelde aanvrager 55 jaar oud: “Er is een goede spreiding over de leeftijden. De jongste aanvragers zijn dertigers die een bewuste keuze maken voor duurzame mobiliteit. Deze groep stapt vaker over op bijvoorbeeld autodelen. De oudere aanvragers kiezen dan weer vaker voor openbaar vervoer of fiets.”

“De oudste aanvrager was 91 jaar. Men zou zich kunnen afvragen in welke mate het dan nog om een bewuste keuze gaat voor duurzamere mobiliteit of dat het eerder een gedwongen keuze is. In de zin van: autorijden lukt niet meer, en zo krijg ik nog korting op het openbaar vervoer…”

Deelmobiliteit

Zowat de helft van de aanvragers schakelt over van twee auto’s naar één wagen. De andere helft schakelt over van één wagen naar geen wagen.

De helft van de aanvragers koopt een fiets of elektrische fiets. De andere helft van de aanvragers schakelt over op openbaar vervoer of deelmobiliteit. Vaak combineren mensen vormen van openbaar vervoer en deelmobiliteit om aan de subsidielimiet van 500 euro te geraken.

Impact

Een impactanalyse waarbij de vergelijking gemaakt wordt met jaren voordat de subsidie gelanceerd werd, is volgens Dirk De fauw helaas niet mogelijk: “De Stad heeft enkel cijfers over het aantal geschrapte parkeervergunningen, niet over het totaal aantal geschrapte nummerplaten. Enkel de federale overheid (DIV) heeft hier data over.”

“Belangrijk om melden is dat nummerplaten om allerlei redenen geschrapt worden: van het vervangen van de wagen tot het overstappen op een bedrijfswagen tot verkoop na een overlijden. Ook parkeervergunningen worden om allerlei redenen geschrapt: mensen verhuizen naar een woning buiten het centrum of de blauwe zone, ze krijgen een (nieuwe) bedrijfswagen, … “

Kapstok

“Vergelijken met andere jaren is dus niet mogelijk. Wél merken wij dat de subsidie een krachtige kapstok is om het Brugse klimaat- en mobiliteitsverhaal te communiceren naar de Bruggeling. De subsidie doet mensen echt nadenken over hoe ze zich verplaatsen en hoe het anders zou kunnen. Dat blijkt ook uit de vele telefoontjes, de vragen die gesteld worden aan het Klimaatpunt”, aldus de Brugse burgemeester.

De subsidie wordt regelmatig aangehaald in de communicatiecampagnes van de Stad over bijvoorbeeld autodelen. Dirk De fauw: “Uit gesprekken met de aanbieders van deelmobiliteit blijkt toch wel dat de subsidie mensen mee overtuigd heeft om de sprong te wagen.”

Autodelen

“In 2022 steeg het aantal Brugse autodelers met zo’n 50 procent. Door de grote interesse konden de aanbieders heel wat deelwagens bijplaatsen. Eén deelwagen vervangt tot tien private wagens in een stedelijke context. De subsidie draagt tot op deze manier dus bij tot een beter klimaat (autodelers hebben een lagere CO2-uitstoot), een lagere parkeerdruk en een meer leefbare stad.”

“Conform het subsidiereglement, moeten fietsen gekocht worden in Brugge. Dit ter ondersteuning van de lokale economie. Uit gesprekken met fietshandelaars, blijkt dat de subsidie inderdaad leeft en mensen aanzet om over te schakelen van de wagen naar de fiets.”

“Belangrijk is dat de subsidie eigenlijk een terugbetaling van gemaakte investeringen is. Eigenlijk investeert de stad dus via een omweg in openbaar vervoer en deelmobiliteit of krijgen lokale fietshandelaars een steuntje in de rug”, aldus Dirk De fauw.

Impact intern

De aanvragen verwerken en evalueren vereist heel wat manuren voor de Brugse Dienst Mobiliteit. “Zeker bij de lancering van de subsidie waren er heel wat telefoontjes, mails en vragen op sociale media die beantwoord moesten worden. De aanvragen moeten online gedaan worden. Bij de meeste mensen lukt dit vlot. Bij oudere mensen moet af en toe én van de collega’s bijspringen. Dan wordt er een afspraak gemaakt en worden de documenten in het Huis Van De Bruggeling ingevuld. De subsidie heeft dus wel een impact op de workload van betrokken collega’s”, besluit Dirk De fauw.

Ilse Coopman (N-VA) hoopt op een nog betere communicatie en een vlotter aanvraagsysteem, zodat meer Bruggelingen gebruik maken van dit systeem, dat Brugge een stapje dichter brengt bij de realisatie van haar klimaatambities.

Budget is op

Inmiddels is het voorziene budget van 100.000 euro, voor de uitbetaling van de premie, op. Brugge rekende op 200 automobilisten, het zijn er nu al 227. Een Bruggeling die zijn autonummerplaat afgaf, kreeg van de stedelijke Dienst Mobiliteit te horen dat hij voorlopig geen premie van 500 euro krijgt.

Burgemeester Dirk De fauw belooft een snelle oplossing: “Volgende week zal het schepencollege een deel van een niet-gebruikt budget van een andere uitgavenpost overzetten, zodat de premie vlug binnen de grenzen van de stadsbegroting kan uitbetaald worden.”