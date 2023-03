Klein Strand pakt algenprobleem aan, vissen tot nader order onmogelijk

Vorige zomer kon je twee keer twee weken niet zwemmen in de plas van het recreatiedomein Klein Strand. Een ramp midden in het toeristisch seizoen. Daarom wordt nu al het algenprobleem aangepakt. Vissen zal dit jaar niet meer mogelijk zijn.

Het recreatiepark Klein Strand in Jabbeke trekt elke zomer veel volk en zeker op warme dagen is dat het geval omdat er gezwommen kan worden. Door blauwalgen in de zwemvijver kon dat de voorbije zomer slechts beperkt. Blauwalgen kunnen irritatie veroorzaken en je kan er zelfs koorts en darmklachten door krijgen.

Er is een zwemverbod geweest van 14 juli tot en met 1 augustus en daarna ook nog 2 weken tot 24 augustus Het water werd toen behandeld door een Duitse firma. “We willen nu dergelijk scenario vermijden,” zegt Olivier Coninx, Assistent General Manager. “Momenteel is er een andere firma aan de slag. Aquatic Engineers injecteert samen met de Australische firma LSI gepatenteerde en gemodificeerde klei met Phoslock in de bodem en het meer. Deze klei zal een binding rond fosfaten (voeding van blauwalgen) vormen en zo de groei stoppen. Er zal geen voeding meer mogelijk zijn voor de ontwikkeling van de algen. Er is een garantie voor enkele jaren. Na enkele jaren zal dit proces in kleine maat moeten herhaald worden. Tot op heden heeft de firma enkel goede resultaten.”

Vissen

Daardoor is het nu onmogelijk om te vissen op het domein, tot onbegrip van de individuele vissers die er kwamen. “Heel jammer, maar we moeten uiteraard onze corebusiness, de recreatie, beschermen. Om de bodem van het meer te laten rusten, is alle vis uit het meer afgevist en naar een privaat meer overgebracht. Er zal geen vis meer te vinden zijn. Er kan dus niets meer gevangen worden en vissen zal voorlopig even niet meer mogelijk zijn.”

“Bij goede resultaten zullen we samen met de experten van Aquatic Engineers kijken om in de toekomst weer een gezond visbestand uit te zetten. Wel enkel roofvis. Dit is echter voor de toekomst, na de zomer. Voorlopig hebben we dus geen datum in het vooruitzicht wanneer er ongestoord kan gevist worden. Nu prefereert de recreatie op de vijver en voor onze bezoekers een mooi en gezond meer aan te bieden. Nadien zal er bekeken worden wat terug mogelijk is”, besluit Olivier Coninx. (PA)