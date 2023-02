Kippen te koop op het recyclagepark van Wingene, bestellen kan vanaf nu

Vanaf 1 februari tot en met 31 maart kunnen de inwoners van Wingene opnieuw kippen bestellen op het recyclagepark. Deze kippenactie vindt om de twee jaar plaats en kent het doel om de afvalberg te minderen.

“Kippen vormen een goede aanvulling op thuis composteren en op die manier is de restafvalzak minder snel vol. Dat is goed voor het milieu en de portemonnee”, weet schepen van Milieu Brecht Warnez. Omdat een verkoop met subsidie niet langer is toegestaan, organiseert de gemeente voortaan een groepsaankoop.

De kippenactie wordt tweejaarlijks georganiseerd en is gelimiteerd op drie kippen per gezin. Er is keuze uit drie kippenrassen. Je betaalt 8,25 euro voor een klassieke bruine legkip en 9,25 euro voor een Bleu des Landes of Mechelse Koekoek.

Bestellen kan vanaf nu op het recyclagepark. Het verschuldigde bedrag wordt ter plekke vereffend aan de betaalzuil in ruil voor een aankoopbewijs. De bedeling van de kippen vindt plaats op zaterdag 15 april tussen 16.30 uur en 18.30 uur.

