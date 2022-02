KBK-leerlingen doen stadsgroen Marionetten groeien

In de Kortrijkse wijk Marionetten hebben dinsdag een 400-tal leerlingen uit de Katholieke Basisscholen Kortrijk (KBK) zo’n 2.500 vierkante meter aan bos aangeplant. Dat gebeurde in het kader van “KBK verbindt”, waarbij alle KBK-scholen aan de boomplantactie van Stad Kortrijk meewerken.

Het terrein op de marionetten was tot voor kort braakliggend terrein. De 1320 bomen en struikgoed die de leerlingen uit het vijfde en zesde leerjaar van de KBK-school dinsdag plantten, moeten daar verandering in brengen. Op die manier wordt het stadsgroen, en de buffer ten opzichte van de E17, ook weer wat groter.

Solidariteitsactie

“Door het planten van deze bomen met alle 5e en 6e leerjaren zorgen ze voor een stukje blijvende natuur in Kortrijk waar zij voor altijd aan verbonden zijn”, vertelde schepen van Milieu Bert Herrewyn (Vooruit).

Eerder dit jaar was er reeds een solidariteitsactie voor Pepinster en werden de KBK-scholen verbonden door de ‘Rope12’. Later zullen de scholen zich nog verbinden met het klimaat en culturen over de hele wereld.