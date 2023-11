Jozef Bousse krijgt eigen boom in Barakkenpark: “Klimaat- en milieubeleid van de stad is nog onvoldoende”

Jozef Bousse heeft voortaan zijn eigen boom in het nieuwe Barakkenpark. De boom werd geplant als dank voor zijn jarenlange inzet als voorzitter van de Milieuraad. “Een eerbetoon dat niet hoefde voor mij. Maar nu de boom er staat, ben ik toch een beetje trots”, geeft Jozef Bousse (73) eerlijk toe.

“Ik schat dat ik tien of elf jaar voorzitter van de Milieuraad geweest ben”, zegt Jozef Bousse. “Een jaar geleden ben ik ermee gestopt. Ik vond dat het tijd was om plaats te maken voor jongere mensen. Eerder had ik ook al bij Natuurpunt De Leiemeersen de voorzittersfakkel doorgegeven. Daar ben ik wel bestuurslid gebleven en ben ik nog altijd actief als aankoper en als natuurgids.”

Eerbetoon

De boom ter ere van Jozef Bousse kwam er op voorstel van klimaatschepen Patrick Roose en de Dienst Omgeving en Milieu. “Een eerbetoon dat niet hoefde voor mij. Maar nu de boom er staat ben ik toch een beetje trots, dat moet ik eerlijk toegeven. Bovendien is een boom wel passend voor het werk dat ik verricht heb. Het Barakkenpark zelf, vlak bij de Barakkenwijk en dicht bij het centrum, ziet er goed uit. Alles wat erbij komt van groen vind ik oké.”

Als voorzitter kon Jozef met de adviserende Milieuraad mooie zaken bereiken, maar leed hij ook pijnlijke nederlagen. “Zo ben ik blij dat we ervoor konden zorgen dat in sommige scholen één keer per week vegetarisch gegeten wordt. Ons advies om roofvogels te verbieden op de Wieltjesfeesten werd destijds dan weer genegeerd. Dat was een grote nederlaag die pijn deed.”

Bramier

Ook de afhandeling van de site Bramier vindt Jozef Bousse een spijtige zaak. “Daar vormden we met Natuurpunt een kalkslibstort om tot een mooi natuurgebiedje. Alsnog werd een stuk daarvan ingepalmd voor de komst van de kmo-zone. Zo gingen ook honderden uren vrijwilligerswerk teniet. Het klimaat- en milieubeleid van de stad vind ik onvoldoende. Huidig klimaatschepen Roose meent het goed en heeft ambities, maar hij heeft onvoldoende macht om zijn visie door te drukken in het stadsbestuur”, besluit Jozef Bousse.