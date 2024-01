Jong bedrijf pakt asbest aan

Xavier Vanmeerhaeghe (33) en Jan Bonte (60) zijn de drijvende krachten achter Asbestbewijzen.be. Het jonge bedrijf maakt met kennis van zaken een asbestinventaris en asbestbewijs op. Dat moet je al in heel wat gevallen kunnen voorleggen.

Van golfplaten op het dak en tegels in de keuken tot wanden in de plaatselijke turnzaal en pleister rond verwarmingsbuizen. Tussen begin jaren zestig en eind jaren tachtig werd in Vlaanderen heel veel asbest gebruikt. Het staat als een paal boven water dat asbest schadelijk is voor de gezondheid. De symptomen van een asbestziekte treden meestal pas laat op. Vaak tientallen jaren na de blootstelling.

Verplicht attest

“Asbest is een materiaal dat vroeger veel in de bouw werd gebruikt”, verduidelijken Xavier Vanmeerhaeghe en Jan Bonte. “Sinds 1998 is het verboden om asbesthoudende materialen te produceren, te verhandelen of te hergebruiken. In woningen en gebouwen die vóór 2001 werden gebouwd of verbouwd, zijn er mogelijk asbesthoudende materialen aanwezig. Daarom werd beslist dat wie een woning of gebouw verkoopt of schenkt, gebouwd voor 2001, sinds 23 november 2022 verplicht een asbestattest moet laten opstellen door een gecertifieerd asbestdeskundige. Zonder dat attest kan de verkoop of schenking niet doorgaan. Voor gemeenschappelijke delen van appartementen geldt de verplichting om een asbestattest te bezitten tegen 1 mei 2025.”

“De asbestinventaris is een oplijsting van de aanwezige asbestmaterialen in een gebouw of een werkzone. Het wordt opgemaakt na een inspectie van de materialen en gebouwonderdelen die mogelijk asbest bevatten. Voor elk materiaal of gebouwonderdeel waarin asbest zit, geeft de asbestinventaris advies om het asbest veilig te beheren of te verwijderen. Wij hebben en grondige opleiding genoten, theoretisch en praktisch, volgen nog geregeld bijscholing en zijn gecertificeerde asbestdeskundigen voor de regio’s Zuid-West-Vlaanderen en Westkust.”

Staalnames

“Dat betekent dat men op ons een beroep kan doen voor het opstellen van het asbestattest, bestaande uit een vooronderzoek, een rondgang ter plaatse, staalname(s), de verwerking van de laboresultaten en het afleveren van het OVAM-attest.” (DRD)

Info: www.asbestbewijzen.be – 0475 23 71 78 – xavier@asbestbewijzen.be – 0475 28 24 20 – jan@asbestbewijzen.be.