JCI maakt komaf met zwerfvuil en wil panelgesprek om oplossingen te zoeken

Een 30-tal leden van JCI trok gewapend met afvalgrijpers en afvalzakken door Waregem om zwerfvuil op te ruimen. Op die manier wou de vereniging een week voor de World Cleanup Day het goede voorbeeld geven. Ook enkele jonge kinderen namen deel aan de actie.

JCI staat voor Junior Chamber International en is ook wel bekend als ‘De Jonge Kamer’. Het is een internationale vereniging voor ondernemende jongeren tot 40 jaar met lokale afdelingen wereldwijd. JCI Waregem telt tientallen leden en vergadert elke derde donderdagavond van de maand. Doorheen het jaar organiseert de vereniging verschillende activiteiten. Sinds 2020 hoort daar een zwerfvuilactie bij.

Goede voorbeeld

“Wereldwijd vindt op zaterdag 17 september de World Cleanup Day plaats. Maar dat valt dit jaar helaas samen met de Nationale Conventie van JCI Belgium”, vertelt voorzitter Michiel Vandewalle. “Omdat het thema hoog op onze agenda staat, hebben we de actie een weekje eerder gepland. Beter een week voor de internationale World Cleanup Day, dan helemaal niet.”

De vereniging blikt tevreden terug op de derde editie van hun zwerfvuilactie. “De opkomst mag altijd groter, maar dit jaar konden we op 30 vrijwilligers rekenen”, zegt commissiedirecteur Sara Willems. “Er waren dit jaar ook opvallend veel kinderen aanwezig, dat kunnen we alleen maar toejuichen. Zij zagen heel goed wat wel en wat niet thuishoort in de natuur. Hopelijk geven ze op school het goede voorbeeld aan hun vriendjes door alles netjes in de vuilbak te gooien.”

Rekeningen

Nu corona tijdelijk of voorgoed voorbij is, liggen er minder mondmaskers verspreid in de omgeving. “Dat viel inderdaad op”, gaat Vandewalle verder. “In vergelijking met de crisisperiode, vonden we afgelopen zaterdag minder of bijna geen verloren gewaaide mondmaskers. Opvallend vond ik de vele kleine plastic verpakkingen van koekjes en de papiertjes van rekeningen in het vernieuwde Pand en op de Markt. Die vliegen vaak ongewild weg vanop de terrassen, het is belangrijk dat de bezoekers in de horeca zich daar bewust van zijn.”

JCI benadrukt het belang van dergelijke opruimacties. “We doen dit om ons steentje bij te dragen aan een proper Waregem, maar misschien nog meer om aandacht te vragen voor de algemene problematiek”, aldus voorzitter Vandewalle.

Netwerkavond

De vereniging besliste meteen om volgend jaar een ruimere actie op te zetten.

“Dat zal mogelijk gepaard gaan met een World Cleanup netwerkavond, waar we de problematiek en vooral de oplossingen bespreken tijdens een panelgesprek. We willen bij deze actie ook graag andere Waregemse verenigingen en scholen betrekken. Zwerfvuil is en blijft namelijk een groot probleem wereldwijd, maar als we het in Waregem al wat kunnen oplossen, zijn we erg tevreden”, besluit Sara Willems. (LV)